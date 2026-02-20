Encontraron al hombre de Tucumán que se había perdido en Neuquén: exitoso hallazgo en la cordillera

Salvador Álvarez Cano, el hombre de 32 años de Tucumán que se había pérdido en Neuquén, fue hallado con vida este viernes tras un operativo en la zona cordillerana de Confluencia Traful. La información fue confirmada por fuentes oficiales, luego de días de búsqueda con helicóptero y brigadistas en un sector sin señal.

El hombre era buscado desde el martes y fue encontrado este viernes en horas de la tarde, según confiaron fuentes a este medio. La búsqueda se había iniciado tras el hallazgo de su auto abandonado en la Ruta 237. El operativo se concentró en un sector próximo al río, luego de un dato aportado por un vecino.

Hallazgo con vida tras rastrillajes en Ruta Nacional 237 y zona sin señal

El auto, un Volkswagen Gol Trend blanco, había sido encontrado el martes a las 20.19 en el kilómetro 1589 de la Ruta Nacional 237, con la llave puesta y objetos personales en el interior. La Policía había solicitado colaboración para reconstruir los movimientos previos de Cano, quien es oriundo de Yerba Buena.

El operativo incluyó una búsqueda por cielo, tierra y agua.

Un vecino aportó que lo había visto cruzar el río ubicado en el sector, dato que guió las tareas de búsqueda. El operativo incluyó un helicóptero brindado desde Bariloche, brigadistas de Junín de los Andes, personal de Búsqueda y Rescate de Villa La Angostura, Prefectura y efectivos policiales.

Pasadas las 16:15, se informó que Cano permanece con las autoridades en un lugar sin señal telefónica y se encuentra en buen estado general.

«¡Lo encotramos!»: el emotivo mensaje tras el hallazgo de Salvador Cano

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, compartió en sus redes sociales la emotiva noticia: «Lo encontramos!!! Gracias a todos los que lo lograron. Salvador está con vida«. El mensaje fue acompañado por un video donde se muestra el traslado sanitario de Cano en helicóptero.