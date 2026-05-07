Investigan el descarte de más de 150 neumáticos cerca del balneario Sandra Canale en Neuquén

La aparición de más de 150 neumáticos abandonados en las inmediaciones del río Limay volvió a encender la alarma en la ciudad de Neuquén.

Apenas un día y medio después de que el municipio retirara cerca de 100 cubiertas arrojadas en un sector cercano al río, se detectó un nuevo descarte ilegal de otras 50 gomas con cámaras en la misma zona.

El hallazgo ocurrió a pocos metros del primer punto de acumulación y derivó en una denuncia judicial para intentar identificar a las personas responsables.

Desde el municipio señalaron que el objetivo ahora es revisar imágenes de cámaras domo de la Policía y también registros aportados por vecinos del sector para establecer cómo fueron trasladados los neumáticos y quiénes participaron del hecho.

Las autoridades remarcaron que no se trata de residuos domiciliarios comunes y que los neumáticos requieren un tratamiento específico por su impacto ambiental.

Alerta por contaminación si se queman

Advirtieron además que, en caso de incendio, generan contaminación tanto del suelo como del aire y que, de no haber sido retirados rápidamente, podían terminar dentro del río Limay.

“El miércoles otra vez aparecieron 50 cubiertas con sus cámaras en la misma calle y a pocos metros del hallazgo anterior”, indicó el subsecretario de Ambiente de la municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio.

Calificó el hecho como “reprochable” y señaló que la ciudad cuenta con un sistema de higiene urbana y centros de transferencia habilitados para la disposición de este tipo de residuos.

Según explicó a Canal 7, los particulares pueden llevar gratuitamente neumáticos de uso común a los centros de transferencia, mientras que los comercios dedicados a la venta o reparación de cubiertas deben contratar un servicio especial de recolección y disposición final en el complejo ambiental.

El subsecretario de Ambiente mostró su enojo con quienes arrojaron los neumáticos.

Por esa razón, las sospechas apuntan a una gomería o a un comercio vinculado a la actividad.

“El lunes encontramos 100 neumáticos y pensamos que podían provenir de una gomería o de un local de venta de neumáticos. Pero el miércoles volvimos a encontrar otras 50 cubiertas con cámaras, así que claramente provienen de un sector de reparación”, señaló.

Desde el municipio indicaron además que ya existen algunos indicios sobre el posible origen de los residuos, aunque evitaron dar precisiones mientras avanza la investigación policial.

También recordaron que el hecho podría derivar en sanciones contravencionales por arrojo de residuos en la vía pública y contaminación ambiental, dos infracciones consideradas graves dentro de la normativa local.