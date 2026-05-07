Bajante del río Limay: la AIC confirmó que desde el lunes duplicarán el caudal aguas abajo de Arroyito

En la Isla 132 se observa la bajante del río Limay (neuquencapital)

El río Limay atraviesa por estos días una marcada bajante, especialmente visible aguas abajo de Arroyito y en el Paseo Costero de la ciudad de Neuquén.

Sin embargo, desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticiparon que la situación comenzará a modificarse desde el próximo lunes, cuando el caudal prácticamente se duplicará y pasará de los actuales 250 metros cúbicos por segundo a unos 450 m³/s.

El secretario técnico de la AIC, Horacio Collado, explicó que la disminución actual responde a una combinación de factores vinculados a la demanda energética, el final de la temporada de riego y trabajos de mantenimiento en instalaciones hidroeléctricas.

“Estamos aprovechando que ya finalizó la temporada de riego y que la demanda energética despachada por Cammesa no ha requerido mayores caudales”, indicó.

Collado señaló que la recuperación comenzará gradualmente entre el sábado y el lunes. “Hoy estamos en 250 metros cúbicos por segundo, pero vamos a erogar mayores caudales hasta alcanzar los 450. Con esto, el Limay entrará en una condición más normal”, sostuvo.

El funcionario explicó además que la baja demanda eléctrica de las últimas semanas permitió priorizar la acumulación de agua en los embalses.

Según detalló, cuando no hay temperaturas extremas se utiliza principalmente gas natural para abastecer el sistema energético y disminuye la necesidad de generación hidroeléctrica. A eso se suma el elevado costo de producir electricidad con combustibles líquidos, una situación que llevó a conservar reservas en los diques de la cuenca.

El río Neuquén es el más comprometido

En paralelo, la AIC confirmó que el embalse Mari Menuco atraviesa una situación delicada por sus bajos niveles de almacenamiento.

Por ese motivo, el río Neuquén continuará durante algunas semanas más con caudales mínimos. Actualmente se están liberando apenas 50 metros cúbicos por segundo hacia el río Negro para intentar recuperar el volumen del reservorio.

La bajante también permitió realizar tareas de mantenimiento en infraestructura clave.

En el Paseo Costero de la ciudad de Neuquén se observa la reducción del caudal (neuquéncapital)

Collado mencionó que la ciudad de Neuquén aprovechó la situación para intervenir en la toma de agua potable, mientras que además se realizaron trabajos en la central Céspedes, en el Valle Medio rionegrino, lo que obligó a reducir transitoriamente el caudal durante unos días.

En otra parte de la entrevista con Canal 7, el titular técnico de la AIC advirtió que la región viene de uno de los períodos más secos de su historia reciente. Indicó que durante 2025 las cuencas estuvieron “en el orden del 40% del valor medio anual”, en un contexto de muy escasas nevadas y precipitaciones.

Collado también remarcó que existen diferencias entre las zonas reguladas por represas y las altas cuencas cordilleranas.

Explicó que en los sectores sin embalses no hay posibilidad de incrementar artificialmente el caudal y que allí la situación seguirá siendo compleja durante mayo y posiblemente parte de junio.

El funcionario sostuvo además que el río Negro también evidencia cambios estructurales respecto de décadas anteriores.

Recordó que históricamente se hablaba de un aporte de 1.000 metros cúbicos por segundo al mar, mientras que hoy el promedio ronda los 720 m³/s, afectado por la evaporación en la cadena de embalses y por la disminución general de aportes hídricos asociada al cambio climático.