Tres ofertas para construir la nueva sede de la secretaría de Minería en Roca: cuál fue la propuesta más baja

Tres ofertas recibió el gobierno de Río Negro para ampliar y remodelar un inmueble donde estará la sede administrativa de la secretaría de Minería, dependientes de la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia.

El presupuesto oficial para la obra es de 1.313 millones de pesos y durante la apertura de sobres se presentaron tres ofertas para ejecutar los trabajos: la empresa Zigma presentó una oferta de $1.720.689.228; Ing. Austral $1.540.489.337; y ECA S.A $1.495.000.000.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de adaptar la presencia estatal a las realidades regionales: “Compartir este momento tiene que ver con la infraestructura de la provincia aquí en General Roca, lo cual es no sólo una tarea diaria, sino también que tiene que ver con la organización institucional en las distintas regiones, pero fundamentalmente teniendo en cuenta la identidad local de cada una de las zonas”.

Un render del futuro edificio de Minería en la calle Maipú.

El gobernador subrayó que la ciudad es prioritaria por su dinamismo productivo de peras y manzanas y también de hidrocarburos y minerales, con una ubicación estratégica: “Roca es productora de hidrocarburos con sus distintos yacimientos y también es productora de minerales de tercera categoría. Las dos cuestiones centrales que tienen que ver con la Secretaría de Energía y Ambiente tienen en Roca una presencia importante en el producto bruto de la provincia”.

La necesidad de reunir todo el personal de Energía en un edificio

«Teníamos el personal de minería, el personal de hidrocarburos y el de medio ambiente en distintos edificios y en condiciones que no correspondían a los usuarios y al personal. Por lo tanto el edificio tiene esa lógica», explicó sobre el edificio que está sobre la calle Maipú.

El gobernador destacó la ubicación estratégica de la ciudad en una provincia donde hay 60 proyectos en marcha, con Calcatreu a punto de realizar su primer exportación de oro y planta a Canadá.

El proyecto prevé una intervención total de 769,56 metros cuadrados, con una inversión destinada a modernizar un edificio existente y transformarlo en una sede funcional, integrada y preparada para las demandas actuales del área.

La estructura contará con espacios de recepción, oficinas administrativas y gerenciales, salas de reuniones, sanitarios, office y un salón de usos múltiples. Se prioriza que los espacios tengan ventilación e iluminación natural, e incorpora en su proyecto soluciones sustentables, como energías alternativas