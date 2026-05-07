Tres intendentes de Río Negro piden a Weretilneck acelerar las mesas de coparticipación y regalías

Amati expresó mediante redes sociales que "hace más de 30 años que los índices no se actualizan" . (Foto archivo)

Tres intendentes de Río Negro solicitaron al gobernador Alberto Weretilneck que se retomen «a la mayor brevedad posible» las mesas de trabajo para redefinir un nuevo esquema de regalías y coparticipación. Además, reclamaron la implementación de un sistema transitorio de compensaciones económicas para las comunas que aseguran estar más afectadas por el actual reparto de fondos.

El planteo fue realizado a través de una nota firmada por Gustavo Amati (Fernández Oro), Bruno Pogiano (El Bolsón) y Hugo Cobarrubia (Dina Huapi). En el documento, los mandatarios municipales señalaron que la falta de actualización de los índices genera «mayores dificultades» para sostener servicios públicos, atender la demanda de las comunidades y mantener inversiones en infraestructura y obra pública.

Los intendentes destacaron que ya existió una instancia de diálogo sobre el tema y consideraron necesario retomarla para avanzar hacia «definiciones concretas». También advirtieron que, mientras no se apruebe un nuevo esquema de distribución, algunos municipios continúan atravesando desequilibrios financieros.

Por ese motivo, solicitaron que la Provincia evalúe un mecanismo de asistencia transitoria que permita sostener la continuidad de los servicios esenciales hasta que entren en vigencia los nuevos parámetros de coparticipación y regalías.

El pedido responde a los reclamos de distintas ciudades rionegrinas que sostienen que los índices actuales no reflejan el crecimiento poblacional de los últimos años.

En este escenario, el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, expresó mediante redes sociales que «hace más de 30 años que los índices de coparticipación en Río Negro no se actualizan» y aseguró que «hoy, una parte fundamental de los fondos que reciben los municipios todavía se calcula con datos poblacionales del Censo de 1991″.

Según apuntó el jefe comunal, Fernández Oro «fue una de las ciudades que más creció en toda la provincia», con un aumento poblacional superior al 130% en los últimos años, aunque continúa recibiendo recursos «con índices viejos, injustos y alejados de la realidad actual».

Amati sostuvo además que el crecimiento de la ciudad implicó mayores demandas de servicios, infraestructura y mantenimiento urbano, y remarcó que por ese motivo acompañó el pedido conjunto para que se reactive la discusión sobre la coparticipación provincial.