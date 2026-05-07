«Para gobernar Plottier hay que ganar las elecciones»: críticas de la oposición tras la renuncia de Bertolini

Buchiniz y Méndez fueron algunos de los legisladores que hablaron del tema en el recinto. Foto Matías Subat.

La oposición aprovechó la sesión de la Legislatura de esta semana para opinar sobre la renuncia de Luis Bertolini al cargo de intendente de Plottier.

Algunos legisladores del interbloque Neuquén República colgaron un cartel en el micrófono de sus bancas con la leyenda: «Para gobernar Plottier hay que ganar las elecciones».

Hace una semana, la jueza de Garantías, Carina Álvarez, rechazó la prisión domiciliaria de Bertolini y tuvo por formulados los cargos por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El Deliberante votó suspenderlo preventivamente, luego de la imputación, y él decidió apartarse. Su mandato finalizaba el año próximo.

La presidenta del Concejo, Malena Resa, juró esa misma tarde en su reemplazo. Se trata de una dirigenta de extrema confianza de Julieta Corroza, senadora de La Neuquinidad y mano derecha del gobernador Rolando Figueroa.

El diputado de Unión por la Patria, Darío Peralta, aseguró en el recinto que es «lamentable» que ejerza la intendencia «alguien que no fue elegida para ese cargo».

«Espero que se pueda solucionar, se debería llamar a elecciones inmediatamente en Plottier, sin ninguna duda, por qué el pueblo no votó esto, por qué el pueblo no eligió eso y por qué están hundiendo a Plottier en un problema institucional enorme«, señaló.

La Carta Orgánica de la ciudad, en el artículo 38, establece expresamente que si se produce la vacante en la intendencia a menos de dos años del final del mandato, no se convoca a comicio.

Juan Méndez, del interbloque, fue mucho más allá. «El pueblo de Plottier está pidiendo elecciones. Gobernador, no se haga el distraído, y dígale a su concejal que se cree intendenta de Plottier que deje inmediatamente ese cargo, que los demás concejales no asuman ese cargo, que se declare la acefalía en el Ejecutivo y de esa manera se pueda llamar a elecciones», subrayó.

Afirmó que Bertolini «indignado completamente y ya re podrido decidió renunciar». «Sepan que el 2027 está a la vuelta de la esquina. La sociedad los está esperando y les puedo asegurar que es muy probable que los saque volando a todos juntos», agregó.

Brenda Buchiniz, de origen libertario que también forma parte del interbloque, destacó la «persecución mediática» contra el ahora exintendente. «La verdad, te doblegan cuando te persiguen mediáticamente», insistió.

El jefe de la bancada oficialisa, Ernesto Novoa, no aludió al conflicto, sino que se pronunció sobre las críticas a la cobertura del caso. «Las personas democráticas tienen que dejar que los periodistas digan lo que les parezca, que muestren la realidad y si no estamos conformes están otros medios para poder esgrimir cuál es la realidad desde nuestro punto de vista», expresó.

Carlos Coggiola, del bloque Neuquén Federal, consideró que el Deliberante «sí respetó a la justicia» y defendió lo hecho en línea con el artículo 38 de la Carta Orgánica.

«Esperamos que Plottier tome el sendero del crecimiento»

Diario RÍO NEGRO le consultó esta mañana al gobernador si había conversado con Resa. «No me he comunicado, pero sé que trabajos que se venían realizando hace tiempo se han concretado, como la calle Futaleufú y el servicio de agua que ha mejorado. Y trabajamos para mejorar la planta de líquidos cloacales», respondió.

Planteó que espera que la ciudad «tome el sendero del crecimiento».