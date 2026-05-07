Acuerdan condena para la policía que atropelló a Catalina en Plottier: la niña que quedó con secuelas irreversibles

En un fallo que cierra una etapa judicial clave para la familia de la víctima, la agente de la Policía de Neuquén, Camila Rocío Speranza, fue condenada hoy por el grave incidente vial ocurrido en noviembre de 2025. Mediante un acuerdo de procedimiento abreviado, la uniformada admitió su responsabilidad en el hecho que dejó a Catalina Galcerán, de 9 años, con lesiones gravísimas y secuelas de por vida.

La sentencia, homologada por el juez de garantías Juan Manuel Kees, establece una pena de 2 años y 7 meses de prisión de ejecución condicional. Además, Speranza fue inhabilitada para conducir cualquier vehículo motorizado por un plazo de 4 años y deberá cumplir reglas de conducta estrictas.

Un patrullero a exceso de velocidad y sin sirenas

El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2025, cerca de las 19:00 horas, en una intersección de calles de la ciudad de Plottier. Según la investigación liderada por el fiscal Andrés Azar y el asistente letrado Maximiliano Jávega, la agente conducía una camioneta Volkswagen Amarok (móvil policial JP 1521) de la Comisaría 46 de Los Álamos.

Las pericias determinaron que Speranza circulaba a una velocidad mínima de 72,82 km/h, excediendo los límites permitidos y, lo que agrava la situación, lo hacía sin sirenas ni balizas encendidas. Al llegar a la esquina, frenó de manera imprudente, perdió el control del móvil y embistió a dos niñas que circulaban en bicicleta.

Mientras una de las menores logró saltar de la bicicleta para salvar su vida, Catalina no pudo evitar el impacto y fue arrollada por el vehículo oficial.

Estado de salud de Catalina: una lucha que sigue en Buenos Aires

El impacto inicial dejó a la pequeña en un estado crítico. Tras ser trasladada de urgencia bajo «código rojo» al Hospital Castro Rendón, los médicos diagnosticaron un cuadro de politraumatismos gravísimos con compromiso neurológico, respiratorio y ortopédico, además de un shock hemorrágico.

Debido a la complejidad de sus lesiones, la niña fue derivada posteriormente a la Clínica Fleni, en la provincia de Buenos Aires. Allí, Catalina continúa hoy un tratamiento intensivo de rehabilitación, enfrentando secuelas que la justicia ha calificado como «permanentes e irreversibles».

Detalles de la condena y el acuerdo judicial

La calificación legal impuesta fue la de lesiones gravísimas culposas, agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria y por el exceso de velocidad.

El acuerdo para la condena contó con el aval de la querella, que representa a la familia Galcerán. Entre las pautas de conducta impuestas a la policía Speranza se incluye la presentación cuatrimestral ante la población judicializada, con el fin de garantizar el cumplimiento de la pena en libertad condicional.