Weretilneck dijo que Juntos Somos Río Negro está dispuesto a participar de un frente amplio en Roca

El gobernador Alberto Weretilneck estuvo hoy en Roca en la presentación de las ofertas para construir la nueva sede de la secretaría de Energía en Roca y dejó una definición política: su partido, Juntos Somos Río Negro está dispuesto a integrar un frente de partidos que estén dispuestos a competir en Roca para enfrentar al futuro candidato que defina el sector de los hermanos Soria.

La idea la dejó trascender en las últimas horas el líder del PRO, Juan Martin, quien afirmó que es necesario una política de alianzas para luchar contra la hegemonía que marcó el sorismo en Roca, a través de 24 años en los que se sucedieron en la intendencia Carlos, Martín y María Emilia Soria.

«Estamos de acuerdo en la conformación de una gran propuesta para General Roca, y va más allá de los partidario», explicó el gobernador al ser consultado.

Y agregó: «Hay que dejar de lado los dogmas partidarios y pensar en grande. Si me preguntan si Juntos Somos Río Negro está dispuesto a pensar en grande en Roca, estamos dispuestos».

En ese sentido, Weretilneck aseguró que su partido no tiene necesidad de liderar el proyecto municipal de Roca, «estamos dispuestos a no hacerlo», aseguró.

«Tenemos la mayor generosidad y amplitud, no nos consideramos los dueños de la verdad», planteó en ese sentido.

Luego afirmó que Roca necesita un cambio. «Desde lo político necesita incorporarse a lo que está pasando en la provincia con una mirada menos partidaria y menos sesgada», indicó.

«Estamos dispuestos a aportar a una construcción», dijo el gobernador

Weretilneck aclaró que su partido no están convocando a ese frente. «Si nos interesa compartir que estamos dispuestos a aportar a una construcción mucho más importante que cuanto menos tenga de partidos y políticos va a ser mejor».

El gobernador aseguró que su partido se caracteriza por ser transversal. «No tenemos un aspecto ideológico nacional que nos encuadre a favor o en contra de…. No importa de qué sectores vengan, sino que lo importante es en qué estamos pensando«.

«Creo que lo mismo sirve para Roca, lo importante es si nos podemos poner de acuerdo en un proyecto municipal para Roca. En ese concepto Juntos está abierto a formar parte de las convocatorias que se den», remarcó.