La madrugada hizo magia: Bariloche despertó cubierta de nieve

A las 3 de la mañana, se cumplió el pronóstico y empezó a nevar en Bariloche. A primera hora de la mañana de este miércoles, continúa neviscando en distintos sectores de la ciudad, incluso en el centro donde no es tan frecuente. Los árboles contrastaban con sus ramas cargadas de nieve y los autos estacionados en las calles estaban absolutamente cubiertos.

Todavía no había amanecido y muchos comercios aun estaban cerrados en la tradicional calle Mitre, pero los turistas con sus trajes de nieve tomaban fotografías junto árboles y calles cubiertas de nieve antes de subirse a los micros que los llevarían a distintas excursiones. Desde distintos balcones de departamentos de alquiler turístico en el bariro Belgrano, la gente observaba maravillada la nevada constante. El silencio era absoluto. En los complejos hoteleros del oeste, donde se acumuló mayor cantidad, los turistas aprovechaban para jugar. No dejaban de arrojaban bolas y hasta se hicieron muñecos de nieve. El entusiasmo era notable.

Cuando amaneció, el Centro Cívico comenzó a poblarse. Decenas de turistas tomaban fotografías con los edificios pintados de blanco. En la plaza que conecta la plaza al lago Nahuel Huapi, las familias armaban formas con la nieve que se había acumulado.

Los niños aprovecharon para hacer muñecos de nieve. Foto: Alfredo Leiva

«No conocíamos Bariloche y menos aún la nieve. Es tan hermoso que no podemos creelo. Y encima no se siente nada de frío. Queremos disfrutar un rato más de esta experiencia y luego, una chocolatada», señaló Gabriela Gorosito, de Rafael Castillo, de Buenos Aires, luego de tomarle una foto a su pareja con el fondo del Municipio de Bariloche.

A unos metros, Bianca Jacket, de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, miraba a su alrededor con entusiasmo. «Me voy en un par de horas y estoy conociendo la nieve. Es la mejor despedida que podía tener. Una experiencia que no voy a olvidar nunca. Todo quedó registrado en fotos. Me quedé sin espacio en el celular», advirtió.

Carolina, de Río de Janeiro, disfrutaba del punto emblemático de Bariloche junto a su familia, antes de emprender el viaje rumbo a Colonia Suiza. «Es simplemente maravilloso. No esperábamos esta sorpresa. Es lindo, divertido. Tuvimos mucha suerte», dijo.

El despeje de las calles

«En este momento, tenemos cubierto todo el ejido y en la zona del centro hay unos 5 centímetros. En el sur, oeste y este tenemos un poco más de nieve caída«, resaltó Carlos Madjinca, subsecretario de Protección Civil Bariloche.

A partir de las 6, dijo, las delegaciones municipales salieron a arrojar arena en las calles a fin de despejar las arterias más complejas.

La magia de la nieve en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

«Lo que pedimos al público es que tenga consideración y se maneje con calma. Que solo salga si tiene un vehículo en condiciones. O que tome el transporte público. Y a la gente, en general, les pedimos que limpien las veredas«, dijo al tiempo que consideró que ayuda en gran medida el receso escolar que evita el tránsito hacia las escuelas.

Hasta ahora, no se han registrado accidentes de tránsito, excepto algunos despistes de vehículos que terminaron en el cordón. «Decidimos cortar el tránsito en algunas arterias, como medida preventiva, pero la gente corta las cintas. Y todos los semáforos están intermitentes, pero la gente debe ser consciente«, señaló Madjinca.

Los turistas, seducidos por la postal blanca. Foto: Alfredo Leiva

El impacto que favorece a Bariloche

Desde el Emprotur calificaron la nevada como «una excelente noticia». «La esperábamos hace un montón -acotó Natacha Vázquez, directora Ejecutiva del ente de promoción turística-. Los pronósticos venían generando expectativas, pero no se concretaban. La nieve llegó en un momento super oportuno para Bariloche. Tiene un impacto positivo porque mejora las actividades invernales y fortalece la imagen de Bariloche como destino de invierno«, admitió Vázquez.

Aseguró que las postales de la ciudad nevada recorren las redes sociales y los medios de comunicación, «generando un efecto favorable para aquellos que están definiendo una escapada a Bariloche justo al inicio del receso escolar».

La magia de la nieve en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Bariloche participa con un stand en la 138 Exposición Rural de Palermo, en Buenos Aires, hasta el 26 de julio donde apuesta a circular la postal nevada.

«Ayer los turistas se fueron a dormir sin nada de nieve en la ciudad de Bariloche y hoy amaneció así. Este momento es inolvidable«. Así publicó en sus redes sociales Sabrina Poinho Sainz de Vicuña, una brasileña radicada en Bariloche responsable de la agencia de turismo Destino Sul, que tiene miles de seguidores. La publicación en portugués se realizó en horas de la madrugada y las reacciones del público brasileño se multiplicaron rápidamente.

Los niños aprovecharon para hacer muñecos de nieve. Foto: Alfredo Leiva

«Ahhh qué hermoso fue despertar hoy aquí en Bariloche. Dios nos bendijo en estas vacaciones, es surrealista, estoy amando la experiencia«, dijo una mujer. Otra mencionó: «¡Qué lindo! ¡Felicitaciones por el video, nos encantó verlo! Estoy ansiosa por agosto, llego el día de la Fiesta de la Nieve».

Poinho Sainz de Vicuña aseguró que «la gente se emociona. Muchos estaban preocupados por la poca nieve. Este cambio de panorama motiva a la gente a seguir viniendo. Los que estaban indecisos incentivará a que viajen. Y los que ya están viniendo llegarán con más entusiasmo«.

La nieve sorprendió este miércoles en distintos puntos de la ciudad. Foto: Alfredo Leiva

Cuáles son las recomendaciones

Desde el área de Protección Civil de Bariloche brindaron recomendaciones para circular de manera segura luego de las nevadas que, dejaron una acumulación estimada de entre 3 y 5 centímetros en distintos sectores de Bariloche.

Debido a que todavía se registran precipitaciones leves y pueden encontrarse tramos con menor adherencia, se solicita transitar con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia mayor con el vehículo que circula adelante.

Recomiendan precaución para conducir. Foto: Alfredo Leiva

Antes de salir, es importante verificar el estado general del vehículo, especialmente los neumáticos, las luces y los niveles de fluidos. La portación de cadenas para nieve es obligatoria y deberán colocarse cuando las condiciones del camino así lo requieran.

Durante el recorrido se aconseja utilizar luces bajas o antiniebla, evitar frenadas y aceleraciones bruscas y realizar todas las maniobras de manera suave y anticipada. También se recomienda llevar un kit de emergencia con abrigo, agua, linterna, cargador de teléfono y los elementos necesarios para afrontar posibles demoras.

En caso de que el traslado no resulte indispensable, se sugiere postergarlo hasta que mejoren las condiciones. Quienes deban circular deberán hacerlo con tiempo, atención y respetando las indicaciones del personal que se encuentre trabajando en la vía pública.

Ante cualquier consulta o emergencia, la comunidad puede comunicarse gratuitamente con la línea 103 de Protección Civil o enviar mensajes de WhatsApp al +54 2944 579695.