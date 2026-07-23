La polémica defensa de Riquelme tras el regreso de Villa: «Ya cumplió la sentencia, merece una segunda oportunidad»

Este jueves, Boca debuta por Copa Sudamericana en los Playoffs ante O’Higgins de Chile. En la previa a este duelo trascendental, Juan Román Riquelme reapareció después de mucho tiempo y habló por primera vez desde el arranque del ciclo Arruabarrena.

El presidente de Boca se refirió a varios temas: la remodelación de La Bombonera, la salida de Cavani y los regresos del Vasco y Villa. También se quejó del arbitraje en Copa Libertadores, donde el Xeneize quedó eliminado insólitamente en fase de grupos.

«Con todo respeto a los árbitros, han pasado dos cosas claras. A Bareiro lo expulsaron por una mancha contra Cruzeiro. En cancha de Boca la pelota dio en la mano del jugador de Cruzeiro y dio gol, y no fue gol cuando dio en la mano del jugador de Boca. Es raro, fue con el mismo equipo en Brasil y Buenos Aires», sentenció.

Y recalcó que la actuación del Xeneize podría haber sido diferente: «Si no era así, por ahí Boca estaba en Libertadores. Nos olvidamos de eso, al árbitro no lo suspenden nunca. Eso no lo podemos olvidar«.

Luego, reveló cómo fue la búsqueda de DT tras la salida de Úbeda: «Se ha hablado mucho, nombraron a muchos entrenadores. Yo soy de hablar poco. Solo hablé con Arruabarrena. Nadie más. No dudó en venir».

Arruabarrena fue el elegido por Román tras la salida de Úbeda.

Y se lamentó por la salida de Cavani tras haber sido borrado por el nuevo cuerpo técnico: «Tener la suerte de tener a Cavani, fue una satisfacción muy grande. Esa es la realidad que no lo pudimos tener con menos lesiones».

Además, fue consultado sobre el polémico regreso de Sebastián Villa y no dudó en responder: «Ya cumplió su sentencia y yo creo que en la vida todos merecemos una oportunidad. Creemos que Villa cumple todas las condiciones para jugar en este club. Él tiene la ventaja de que ya conoce todo». Cabe destacar que todavía no la cumplió y está en suspenso.

Villa tendrá su re-debut en Boca esta noche en La Bombonera.

Y repasó cómo fue la salida del colombiano allá por 2023: «Con él hemos sido muy claros: le dijimos que él iba a seguir jugando si no pasaba nada y que si era sentenciado iba a dejar de hacerlo, que fue lo que pasó. Cuando pasó eso, acá no jugó más. Se fue a Mendoza y nadie se preguntaba nada«, cerró.