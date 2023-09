Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: cómo es el acuerdo de reciprocidad en Salud

Matías Rosales era un joven de Neuquén que fue asesinado en Oruro, Bolivia. Según relató su mamá, lo apuñalaron y en el hospital no lo atendieron por ser argentino. «Hubo un abandono de persona», aseguró. Las autoridades negaron la acusación y hablaron sobre el acuerdo de reciprocidad en materia de Salud.

La pareja del joven neuquino que se encontraba con él al momento de los hechos, Florencia, informó que fue apuñalado y, tanto en el lugar como una vez trasladado, fuera del hospital, le negaron asistencia médica.

Israel Ramírez Arauz, la máxima autoridad del hospital San Juan de Dios de Oruro se refirió acerca del acuerdo de reciprocidad en Salud, de la atención en hospitales a personas extranjeras en Bolivia: «Nosotros como institución pública tenemos instrucciones de nuestro Presidente de que se debe atender a cualquier paciente que demande nuestros servicios. Nosotros no hacemos ninguna distinción de procedencia extranjera, religión y raza. Además, tenemos la ley 1152 del Seguro Universal de Salud, donde dice en el artículo 11, que por reciprocidad debemos atender a todo extranjero que demanda nuestra asistencia”. También contó que Bolivia tiene un convenio con Argentina para atender a todo quien lo requiera. «Con todos esos antecedentes no podemos negar atención a nadie”, aseguró.

Fue en 2019 cuando el secretario de Gobierno de Salud en ese entonces, Adolfo Rubinstein, y la ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, firmaron la Ley en el hospital Jorge Uro de La Quiaca y en el hospital San Roque de la ciudad fronteriza de Villazón.

El acuerdo profundiza la cooperación entre ambos países en materia de asistencia médica en establecimientos de salud pública, sistemas de vigilancia epidemiológica y acciones sanitarias en las zonas fronterizas.

De esta forma, Argentina y Bolivia acordaron emprender negociaciones puntuales con la finalidad de alcanzar la colaboración mutua en la atención sanitaria brindada a los ciudadanos de un país en el territorio del otro, tanto en los niveles provinciales y otros subniveles, sobre la base de la equidad y la reciprocidad.

Las autoridades de ambos países establecieron la conformación de una Comisión Mixta formada por representantes de los Ministerios responsables del área de salud pública de cada país para dar cumplimiento al acuerdo. El convenio tiene una duración de cinco años y es renovable automáticamente por períodos de la misma duración.

La Ley se firmó en 2019 entre los ministros de Salud de ambos paises. Foto: www.argentina.gob.ar

Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: los fundamentos del hospital

Florencia, la pareja de la víctima, indicó a la policia que minutos después de que apuñalaron a Matías llegó la ambulancia de bomberos, «me dijeron que mi compañero ya estaba fallecido, pero les dije que tenía pulso y que hicieran algo», narró la pareja de Matías. «Me dijeron que no iban a tocarlo», aseguró. «Minutos después y ante la insistencia, levantaron a Matías y lo cargaron en la ambulancia», relató.

La víctima fue trasladada junto a su pareja al hospital y aunque aparecieron enfermeras y médicos, ninguno le tomó los signos vitales, comentó Florencia. «Lo hicieron después porque insistí, pero lo dejaron en la camilla en la puerta del hospital, y de ahí nos trasladaron a la morgue», finalizó.

En comunicación con RIO NEGRO RADIO, Israel Ramírez Arauz, la máxima autoridad del hospital San Juan de Dios de Oruro, manifestó que la muerte del joven neuquino fue certificada en la ambulancia por un profesional especialista en emergencia y constatada por la Policía y Bomberos que estaban en el momento.

Desmintió que no se le haya dado un trato humanitario a Rosales: “De acuerdo al informe que tengo el emergenciólogo inmediatamente subió a la ambulancia que bomberos llevó y constató que (el joven) prácticamente había fallecido. ¿Dónde vamos nosotros a hacer una atención humanitaria si ya estaba fallecido?”

La familia de Matías informó que iniciará acciones legales por la falta de atención, y afirmaron que hubo un «abandono de persona». «Queremos que nos den explicaciones de porque no lo atendieron, porque no le dieron asistencia, porque de no ser así estaría vivo», afirmó.