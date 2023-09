Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: qué saben del colombiano al que acusan del crimen

El crimen de Matías Rosales, el joven de Neuquén que fue asesinado en Oruro, Bolivia, abrió varias puertas en su investigación. El neuquino fue apuñalado por un hombre colombiano, que escapó y estaría prófugo. La familia de la víctima comunicó a RIO NEGRO RADIO que se encuentra en Bolivia, donde comenzará acciones legales tras el asesinato de su hijo.

La familia de Matías Rosales, denunció que fue asesinado en Oruro, Bolivia, este lunes. Comunicaron que un hombre apuñaló a su hijo y no lo quisieron atender en el hospital «por ser argentino». Según informó su familia, el autor de los hechos es un colombiano, que fue identificado y es intensamente buscado.

«El colombiano que apuñaló a Matías está identificado como Jhon felix», informó a RÍO NEGRO RADIO la madre de la víctima, Carina. «Está prófugo, fuimos a la comisaria anoche, pero no estaba el jefe de turno y no me pudieron dar más información», comunicó.

De acuerdo a la investigación, Carina manifestó que esperan la visita del Consul, quien se reuniría esta mañana para comunicar los avances. «Vamos a tener las últimas noticias ahí porque la fiscal no quiso hablar con nosotros, aparentemente no se había comenzado la investigación y ahora empiezan a moverse«, manifestó.

«Según lo que comuniquen, tomaremos la decisión de como seguir», manifestó la madre de Matías, y afirmó que denunciarán al hospital que le negó la atención al neuquino. «Queremos que nos den explicaciones de porque no lo atendieron, porque no le dieron asistencia, porque de no ser así estaría vivo», afirmó.

Carina informó «están buscando videos y filmaciones» para esclarecer los hechos. Su hipótesis se inclina hacia un intento de robo, ya que, al parecer, el hombre sabría que la pareja contaba con dinero para su viaje.

En cuanto a la embajada, aseguró que «estuvo en permanente contacto», dándoles alojamiento tanto a los padres como a la pareja de Matías, quien aseguran no recibió el trato correcto por parte del personal policial.

«Florencia no pudo decir lo que tenía para decir ese día, y tuvo que volver al siguiente, donde lo hizo en una entrevista, pero de manera incompleta», aseguró. Indicó que el documento no fue caratulado como denuncia, sino como una entrevista, «fue muy pobre, le hicieron pocas preguntas, es un homicidio, caben más interrogantes», garantizó.

En cuanto a la repatriación del cuerpo, Carina mencionó «vamos a pedir que nos ayuden con la repatriación y ver si ellos colaboran, de qué forma».

Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: el relato de su novia

Con las autoridades de Bolivia negando los relatos de Florencia, la pareja de Matías Rosales, quiso efectuar una denuncia luego de lo ocurrido en la ciudad boliviana. El documento relata: «Mi concubino, de nombre Walter Matías Rosales, me pidió 10 pesos bolivianos para ir a comprar una gaseosa y entrar a descansar al hotel».

En un video, se muestra como Florencia cuenta que volvió su pareja gritando, manifestando que el colombiano que conocieron ese día lo había apuñalado. «Luego se sentó en la puerta de la farmacia, se sentó en la escalera de la entrada y luego se recostó», siguió el relato en la comisaría.

La pareja de Matías indicó que empezó a pedir que llamaran a una ambulancia. «El dueño de la farmacia, al cual le pedí que le revise el pecho, viendo que tenía una herida profunda sangrando, se negó», manifestó Florencia. «Le pedí que llame a una ambulancia y se negó de nuevo, nos insultó», aseguró.

La pareja de Matías comunicó en el escrito que pidió al resto de la gente que llamará a una ambulancia. «La mayoría se negó, pero después de eso, el dueño de la farmacia me pidió que retirara el cuerpo porque perjudicaba la entrada del comercio«, mencionó.

«Una señora se acercó y llamó a emergencias, minutos después, cuatro personas también lo hicieron, y me dijeron que les daba ocupado y no atendían», narró Florencia. Fue en ese momento cuando Matías perdió el conocimiento, contó.

Según indicó su pareja, una mujer se acercó a tomarle el pulso «y dijo que era leve, yo le revisé el pulso y siento que tiene», señaló Florencia. «Habían pasado 20 minutos, respiraba todavía, pero le hablé y no había reacción«, afirmó, aunque remarcó que tenía pulso todavía.

«Minutos después llegó la ambulancia de bomberos diciéndome que mi compañero ya estaba fallecido, pero les dije que tenía pulso y que hicieran algo», narró la pareja de Matías. «Me dijeron que no iban a tocarlo», aseguró.

Florencia cuestionó el tiempo que tardó en llegar la asistencia. «Minutos después y ante la insistencia, levantaron a Matías y lo cargaron en la ambulancia», relató.

La víctima fue trasladada junto a su pareja al hospital y aunque aparecieron enfermeras y médicos, ninguno le tomó los signos vitales, comentó Florencia. «Lo hicieron después porque insistí, pero lo dejaron en la camilla en la puerta del hospital, y de ahí nos trasladaron a la morgue», finalizó.

Escuchá Carina, la madre de Matías Rosales, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).