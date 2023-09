Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: trasladan el cuerpo e interviene la Defensoría del Pueblo

A una semana del asesinato de Matías Rosales en Bolivia, aún no hay novedades sobre la investigación del joven de Neuquén que recibió al menos una puñalada en el pecho en Oruro, Bolivia. La madre de la víctima comunicó a Diario RIO NEGRO que trasladarán el cuerpo y que intervendrá la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Matías fue apuñalado mientras se encontraba de viaje en Bolivia. Su familia denunció que no recibió atención médica «por ser argentino» y se encuentra en el país para exigir justicia.

«No tenemos novedades de nada», manifestó Carina, la madre de Matías Rosales que se encuentra junto a su marido en Bolivia, tratando de que la justicia avance en el caso de su hijo. La mujer afirmó que no hay avances en la investigación, » no hay nadie investigando porque no nos llaman, no nos comunican nada», aseguró.

La mujer comunicó que hoy se reunirían con el Consul y que esperan tener noticias de la investigación. Al mismo tiempo, afirmó que se trasladará el cuerpo de su hijo entre hoy y mañana. «Tomaremos una decisión hoy o mañana, ya que mañana nos entregan el cuerpo», contó.

Indicó que también intervendrá la Defensoría del Pueblo de Bolivia y que hoy esperan tener el primer encuentro. Por último, comentó que hoy sabrán si se realiza una segunda autopsia.

Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: qué pasó, según su familia

Según relató la mamá de la víctima, Carina, el joven neuquino llamado Matías había llegado hacía un día a Oruro con su pareja cuando ocurrieron los hechos. «Estaban hospedados en un hotel tomando mates cuando conocieron a un colombiano» empezó el relato de la mamá.

«Aparentemente, mi hijo le comentó que tenían plata para su viaje, y el colombiano habría pensado que él tenía la plata, pero la tenía su pareja», relató Carina. Según contó, el hombre habría invitado a la víctima a que lo acompañase a comprar para la cena y cuando volvió, Matías le contó a su pareja que el hombre lo había apuñalado.

«Volvió corriendo con una gaseosa y se desvaneció, pero le alcanzó a decir a la novia que el colombiano le había dado una puñalada», expuso la mamá de la víctima. Carina comentó que la ambulancia llevó al hospital, pero que en el nosocomio no lo quisieron atender.

«Mi hijo se desvanece casi enfrente de la farmacia que queda al lado del hotel, cuando sale la señora de la farmacia y le dice que lo corra para que muera más allá», manifestó la madre. «La ambulancia tardó media hora en venir, nadie lo toca, nadie le hace RCP, nadie le da los primeros auxilios», agregó.

Tengo grabaciones donde el señor que conduce le dijo que por algo le había pasado, «estos argentinos que vienen acá«, manifestó Carina. Según el relató de la madre, dejaron a su hijo tirado en la vereda del hospital. «Hicieron un abandono de persona, lo abandonaron, no lo atendieron, mi hijo quedó tirado», expuso. «Le dijeron a la novia que no lo iban a atender», agregó su mamá.

«Sale un médico y ella le dice que por favor lo revise, que está muerto pero que le dé asistencia, pero el doctor le dijo que no lo va a tocar, solo salió una enfermera y le tiró una sábana encima», expuso Carina.