Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: «Estamos haciendo el trabajo de la policía»

A casi una semana del asesinato de Matías Rosales en Bolivia, aún no hay novedades sobre la investigación del joven de Neuquén que recibió al menos una puñalada en el pecho durante la noche del martes en Oruro, Bolivia. La madre afirmó «estamos haciendo el trabajo que debe hacer la policía» y comunicó que mañana sabrán si se realiza una segunda autopsia.

«No tenemos novedades de nada», manifestó Carina, la madre de Matías Rosales que se encuentra junto a su marido en Bolivia, tratando de que la justicia avance en el caso de su hijo. La mujer afirmó que no hay avances en la investigación, » no hay nadie investigando porque no nos llaman, no nos comunican nada», aseguró.

Carina comentó que la comunicación con la fiscalía es nula. «La fiscal dijo que iba a llamar a Florencia (la novia de Matías y testigo del hecho) para realizar un identikit del sospechoso y no la llamo«, contó. «Es lo más importante y no lo están haciendo», expresó.

Al mismo tiempo, manifestó «estamos haciendo el trabajo que debe hacer la policía de Bolivia», y relató que recorren el lugar del crimen para encontrar algún testigo que pueda aportar algún dato. La mujer señaló «Hay un hombre que habló y dijo que mi hijo estaba con signos vitales cuando los trasladaron». El aporte que pueda hacer esta persona será clave para la causa, ya que cuestiona lo informado por el ministerio de Salud y el director médico del hospital San Juan de Dios de Oruro, quienes aseguraron que «Matías llegó muerto en la ambulancia».

«Hoy saldremos a la calle de nuevo para ver si encontramos algún dato», comentó Carina. Serán las actividades previas al lunes, donde esperan tener noticias acerca de la investigación.

La madre de la victima contó que el viernes por la noche fue a la morgue: «vi el cuerpo de mi hijo y otras cinco personas sin refrigeración, no se preservó la prueba», afirmó. La preservación del cuerpo es clave para realizar una segunda autopsia, que ahora se encuentra amenazada. Mañana sabrán si se lleva a cabo o no.

Por último, la mujer comunicó «el consulado me avisó que se suma la Defensora del Pueblo, vamos a ver que pasa», expresó.

Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: solicitan colaboración de testigos

En una breve conferencia de prensa, el consulado solicitó la colaboración de testigos que pudieran ver el momento en el que Matías fue atacado.

«Le pedimos a toda la población de Oruro que haya visto o estuvo cerca del hecho que vaya a la fiscalía para que aporte datos», expuso tras el encuentro el embajador de la República Argentina, Ariel Basteiro.

El funcionario además confirmó al noticiero F10 que viajaron para recibir un informe elaborado por el fiscal general, el fiscal del caso y la Policía con «todo lo hecho en los últimos tres días».

La misma solicitud de colaboración fue realizada por la madre del joven. «Pido la solidaridad de alguien que haya visto y pueda ayudar a saber qué es lo que pasó, si vieron algo en el negocio a donde Matías fue a comprar, y el otro hombre lo apuñaló y lo mató», expuso la mujer que llegó el jueves por la noche a los medios locales.

Basteiro y el cónsul, Santiago Aníbal Odobez, aclararon que acompañarán el pedido de la madre y la pareja de Matías, Florencia, para que se haga otra autopsia, más allá de la oficial.

«Hay una autopsia que determina la causa de muerte, una herida profunda que pudo causarle la muerte en tiempo rápido, pero también hay que saber si esto es realmente es así, por eso pedimos que la familia tenga un peritaje propio que pueda reconfirmar o refutar los otros datos», contó el Embajador.

Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: qué pasó, según su familia

Según relató la mamá de la víctima, Carina, el joven neuquino llamado Matías había llegado hacía un día a Oruro con su pareja cuando ocurrieron los hechos. «Estaban hospedados en un hotel tomando mates cuando conocieron a un colombiano» empezó el relato de la mamá.

«Aparentemente, mi hijo le comentó que tenían plata para su viaje, y el colombiano habría pensado que él tenía la plata, pero la tenía su pareja», relató Carina. Según contó, el hombre habría invitado a la víctima a que lo acompañase a comprar para la cena y cuando volvió, Matías le contó a su pareja que el hombre lo había apuñalado.

«Volvió corriendo con una gaseosa y se desvaneció, pero le alcanzó a decir a la novia que el colombiano le había dado una puñalada», expuso la mamá de la víctima. Carina comentó que la ambulancia llevó al hospital, pero que en el nosocomio no lo quisieron atender.

«Mi hijo se desvanece casi enfrente de la farmacia que queda al lado del hotel, cuando sale la señora de la farmacia y le dice que lo corra para que muera más allá», manifestó la madre. «La ambulancia tardó media hora en venir, nadie lo toca, nadie le hace RCP, nadie le da los primeros auxilios», agregó.

Tengo grabaciones donde el señor que conduce le dijo que por algo le había pasado, «estos argentinos que vienen acá«, manifestó Carina. Según el relató de la madre, dejaron a su hijo tirado en la vereda del hospital. «Hicieron un abandono de persona, lo abandonaron, no lo atendieron, mi hijo quedó tirado», expuso. «Le dijeron a la novia que no lo iban a atender», agregó su mamá.

«Sale un médico y ella le dice que por favor lo revise, que está muerto pero que le dé asistencia, pero el doctor le dijo que no lo va a tocar, solo salió una enfermera y le tiró una sábana encima», expuso Carina.