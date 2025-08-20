Jubilados y familiares de personas con discapacidad marcharon al Congreso contra los vetos de Javier Milei

El Congreso fue epicentro de un reclamo multisectorial contra los vetos de Milei. Foto: gentileza.

Una nueva marcha multisectorial se realizó este miércoles por la tarde en las inmediaciones del Congreso, donde confluyeron jubilados —en el marco de su tradicional protesta semanal— y familiares de personas con discapacidad.

El reclamo central fue exigir a la Cámara de Diputados que rechace el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en ese sector, pero también se sumaron consignas en defensa de los derechos previsionales y contra los recortes, informó el medio Noticias Argentinas.

La concentración estuvo acompañada por las dos fracciones de la CTA, el Frente de Izquierda y el gremio de estatales ATE, entre otros espacios sindicales y políticos.

Con carteles y banderas, los manifestantes apuntaron a visibilizar lo que definieron como una «situación crítica» tanto para jubilados como para las familias que dependen de prestaciones por discapacidad.

Diputados: la oposición rechazó el veto a la ley de emergencia en Discapacidad

La oposición en la Cámara de Diputados consiguió reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ley de emergencia en discapacidad que había sido vetada por Javier Milei. La iniciativa, que generó un amplio apoyo social, volvió así a imponerse en el Congreso. Hubo 172 votos afirmativos y 73 negativos.

La mayoría de los votos afirmativos provinieron de los bloques opositores que impulsaron el proyecto, aunque también se sumaron legisladores que están desencantados con el oficialismo tras las tensiones por el cierre de listas. La decisión representa un nuevo revés para el gobierno nacional. Ahora el debate se traslada al Senado.