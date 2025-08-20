Previo a la «mega sesión» en Diputados, el gobierno de Javier Milei afirmó que evalúa un aumento en discapacidad

El Gobierno hizo un importante anuncio previo a la «mega sesión» de Diputados, donde se buscará dar marcha atrás con los vetos de Javier Milei al aumento jubilatorio y a la emergencia en discapacidad. Por medio del vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que se «está considerando»aumentar las prestaciones a personas con discapacidad.

«El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad», publicó en su cuenta de la red social X, el vocero presidencial.

Adorni destacó que el objetivo es «priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo». A su vez agregó: «Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual».

El vocero resaltó que de concretarse, la medida se va a ejecutar «gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con “curros” de muchos años».

Finalmente, expresó: «Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos».

Miércoles intenso en Diputados: ATN, combustibles y vetos de Javier Milei

En una nueva «mega sesión» de la Cámara de Diputados, la oposición busca dar marcha atrás con dos vetos presidenciales clave: el del aumento a los jubilados y el de la emergencia en discapacidad. Además, intentará avanzar con dos proyectos prioritarios para los gobernadores.

El objetivo principal de la oposición es lograr quórum para poder debatir dos temas fuertes, los principales de esta jornada junto con los vetos del presidente. Se trata de los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles.

os proyectos tienen asegurada la votación, pero no los dos tercios ante un eventual veto ya que, como parte de su estrategia para frenar la ofensiva, el Gobierno presentó una propuesta alternativa que rompió con el grupo de mandatarios.

A esto se suma que Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, pidieron que en la sesión especial se trate los vetos jubilatorios y a la emergencia en discapacidad, una reforma al Régimen Penal Tributario y un dictamen para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA.