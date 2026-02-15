Junín de los Andes estrena un concepto inédito en asistencia sanitaria, en lo que fue un hotel emblemático de la ciudad

En Junín de los Andes comenzó a funcionar un proyecto sanitario inédito para la región patagónica, que propone cambiar la forma en que se piensa el cuidado asistido y, sobre todo, la manera de abordarlo desde el cuidado profesional.

Jardines Patagónicos es una residencia asistida de cuidado integral, impulsada por el médico psiquiatra Dr. Álvaro De Angelis, la Dra. Rosana Ceratto y la Lic. Claudia Dawidowicz, con el respaldo de Clínica Chapelco.

La propuesta, que ya cuenta con todas las habilitaciones necesarias para su funcionamiento, rompe con los modelos tradicionales de institucionalización y coloca en el centro a la persona, su autonomía y su historia de vida.

Una forma de trabajo que prioriza la historia de vida de la persona y su autonomía.



“El concepto de residencia asistida no tiene nada que ver con un geriátrico”, aclara De Angelis ante la consulta de Diario Río Negro. “El geriátrico satisface necesidades básicas -comer, dormir, higiene-. Esto es otra cosa. Acá la residencia se adapta a la autonomía del sujeto, porque partimos de una base lógica que casi nunca se tiene en cuenta: no todos somos iguales”.

Un lugar emblemático en Junín de los Andes



Ubicado en un edificio emblemático de la ciudad, donde funcionaba el histórico hotel San Jorge, que fue restaurado integralmente para su nueva función, Jardines Patagónicos surge como respuesta a una realidad detectada por el equipo hace años: la ausencia de dispositivos de asistencia integral en salud en el interior del país.

Jardines Patagónicos, residencia asistida en Junín de los Andes. (Foto: Miguel Vergara)



“No entendía por qué la gente tenía que trasladarse tantos kilómetros cuando necesitaba una residencia. En esta zona directamente no existía ningún espacio que brindara asistencia respetando la autonomía, a pesar de que hay talento humano de sobra. Nuestro trabajo fue reunirlo y darle un lugar”, señala De Angelis.

«Acá la residencia se adapta a la autonomía del sujeto, porque partimos de una base lógica que casi nunca se tiene en cuenta: no todos somos iguales”. Dr. Álvaro De Angelis, médico psiquiatra.

Esa falta de atención obligaba, hasta ahora, a muchos habitantes de Junín de los Andes a recorrer más de 400 kilómetros hasta Neuquén capital cada vez que requerían este tipo de asistencia.

El proyecto contempla distintos niveles de atención según el momento vital de cada persona. Por un lado, funciona un centro de día, al que concurren personas autónomas que requieren acompañamiento diario en neurología, salud psíquica o salud física; realizan sus actividades terapéuticas y luego regresan a sus domicilios. Por otro, hay residentes que viven de manera permanente en la institución.

“El Centro de Día está pensado como un espacio de encuentro, de rutinas saludables y de acompañamiento profesional, donde cada persona puede seguir viviendo en su casa, pero sin perder el sostén terapéutico y humano que necesita”. Lic. Claudia Dawidowicz.

En este dispositivo, la Licenciada Claudia Dawidowicz se encuentra a cargo del Centro de Día, coordinando el acompañamiento terapéutico cotidiano y la planificación de actividades que sostienen la autonomía, el vínculo social y la estimulación cognitiva de quienes asisten.

“Muchas veces el mayor riesgo no es la enfermedad, sino el aislamiento”, reflexiona Dawidowicz. “El Centro de Día está pensado como un espacio de encuentro, de rutinas saludables y de acompañamiento profesional, donde cada persona puede seguir viviendo en su casa, pero sin perder el sostén terapéutico y humano que necesita”.

Atención paliativa y manejo del dolor



Jardines Patagónicos incorpora, además, atención paliativa y manejo del dolor, con un equipo interdisciplinario integrado por psiquiatría, neurología y psicología.

Los jardines del ex hotel San Jorge, en Junín de los Andes, ahora son parte de la residencia asistida Jardines Patagónicos.



La Dra. Rosana Ceratto destaca que el mismo espíritu innovador atraviesa Jardines Patagónicos, donde el cuidado se concibe desde el respeto por la autonomía, la dignidad y la historia personal de cada residente.

En un contexto donde el cuidado integral suele quedar relegado o concentrado en los grandes centros urbanos, Jardines Patagónicos propone una mirada distinta desde el interior del país: un dispositivo que no solo brinda atención sanitaria, sino que busca devolver tiempo, dignidad y pertenencia a quienes transitan distintas situaciones de salud.

Desde Junín de los Andes, el proyecto abre una nueva posibilidad de cuidado, pensada desde el respeto, la cercanía y la construcción de comunidad. Jardines Patagónicos cuenta, además, con el apoyo y el respaldo de Clínica Chapelco ante eventuales necesidades clínicas que no puedan ser cubiertas en el lugar y requieran derivación.