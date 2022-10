La AIC inició una retención de servicios en Cipolletti por un reclamo salarial

Hoy los trabajadores de la AIC comenzaron la jornada con una retención de servicios para denunciar el desfinanciamiento del organismo. Según explicó el delegado de la institución, la medida refleja un doble reclamo.

El primer reclamo es salarial, señalaron que “los trabajadores tenemos nuestros sueldos atrasados en un 80%. Los sueldos están homologados en el Ministerio de Trabajo, según se estableció cada cuatro meses se deben realizar ajustes, pero estos ajustes no se han realizado o si se hicieron fueron en menor cantidad. Por lo tanto, hoy estamos un 80% menos de lo que deberíamos cobrar y que se nos deba nueve sueldos de retroactivo”, manifestó Matías Caso trabajador de AIC y delegado de ATE.

La otra exigencia tiene que ver con el desfinanciamiento de la Autoridad de Cuencas, desde diciembre del 2021 hasta marzo de este año, la central estuvo sin el 80% de las estaciones.

El delegado informó que “no están pudiendo realizar las actividades que requieren el cuidado de las personas, no podemos comprar estructura que requieren las estaciones de Río Negro y Neuquén y no podemos monitorear la cuenca. Si desde marzo a diciembre hubiera precipitado 300 ml hubiéramos tenido crecidas que afectarían a las personas que vienen aguas abajo y sus vidas hubieran estado en peligro porque no podemos realizar la defensa de los ríos”.

Los trabajadores responsabilizaron al gobierno por el desfinanciamiento. Aseguraron que en 2013 se firmó un decreto en la secretaría de la Nación, apoyada por las provincias que hace que el porcentaje recibido no alcance ni siquiera para pagar los sueldos y mucho menos para realizar obras.

“Somos un organismo autárquico y nos financiamos solo con el 1% de las ganancias, antes alcanzaba, pero con la firma del decreto empezamos a recibir menos dinero hasta llegar a la situación de hoy. Esto sumado a la devaluación del peso, hoy solo recibimos el 0,5% y no alcanza. En caso de que pase algo en toda esta situación conlleva a que la población esté en riesgo, nosotros responsabilizamos al gobierno Nacional y los gobernadores de Rio Negro y Neuquén”.

También señaló que el gobierno es quien debe destrabar el conflicto y dar una solución de fondo. “Vamos a seguir movilizados hasta que tengamos una respuesta que resuelva la situación de fondo para la AIC. En diciembre se reúne el consejo de gobierno, les pedimos que resuelvan esta situación porque la plata nosotros dejamos de recibir se la están llevando las hidroeléctricas de otros países”.

Explicó que en 2013 eran 60 empleados, hoy quedan 30 y no se han reemplazado a las personas que se fueron de la institución. “Muchas personas se han ido por la situación de incertidumbre que hay en la permanencia de la institución, muchos dicen que la AIC va a dejar de funcionar. Nosotros creemos la institución es importante para la sociedad y para el manejo de la represa, trabajamos los 365 días para cuidar a las personas que viven aguas abajo de los embalses”.

La AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, es un organismo que tiene como objetivo administrar, controlar y preservar las cuencas de los ríos mencionados.