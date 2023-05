La APDH denunció penalmente a Comarsa por los basureros petroleros de Neuquén

La Asamblea por los Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra la empresa Comarsa y se constituyó como querellante para demandar que se investigue el tratamiento de los desechos petroleros albergados en Neuquén capital, a pocos metros de un loteo social. «Esta es la otra cara de Vaca Muerta. Por un lado, están las inversiones, pero todo eso no se puede desarrollar a cualquier costo y el costo lo va a pagar la población», aseguró el presidente de la organización, Walter Pérez, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

El activista señaló que con solo acercarse al predio se pueden «sentir los efectos rápidamente en el aire de todo lo que eso está produciendo», ya que lo han constatado en una recorrida reciente que realizaron en la zona: «No ha habido ningún tratamiento. Es mucha la cantidad, los montículos de tierra son enormes, hay hidrocarburos, hay ácido y distintas sustancias peligrosas. Esperemos que a partir de esta investigación se definan las acciones que debe cumplir la empresa».

Si bien la denuncia apunta a la firma Comarsa, Pérez explicó que es muy probable que se desprendan otros involucrados. «Entendemos que el Ministerio Público Fiscal tiene que investigar las responsabilidades que le caben a la empresa en el incumplimiento del tratamiento de estos desechos petroleros, pero que también van a surgir responsabilidades en cuanto a los controles del Estado Provincial, que debe velar por el cumplimiento de las normas», señaló.

Sostuvo que una multa económica no será suficiente, porque las compañías hidrocarburíferas lo consideran como «parte del costo»: «Aquí no hay multa que valga, aquí debe haber una sanción penal hacia los responsables y tiene que marcar el camino para que esto no vuelva a ocurrir”.

¿Cuál es el tratamiento de los desechos petroleros en Añelo?

El presidente de la Asamblea por los Derechos Humanos, Walter Pérez, manifestó su preocupación por el tratamiento de los residuos petroleros en la planta que Comarsa tiene en Añelo. «No sabemos cómo está esa situación, no tenemos información. No se puede entrar, pero con estos antecedentes realmente nos preocupa porque si no se aplican estrictos controles de cómo se hace el tratamiento de los desechos, nos vamos a encontrar con una situación similar», señaló.

Los y las integrantes de la organización se presentaron esta mañana en la fiscalía por «la contaminación que generan todos los residuos petroleros depositados en el el predio que Comarsa tiene en Neuquén, que si bien dejó de introducir nuevos desechos, a partir de las denuncias que se produjeron en su momento, lo que está ahí adentro sigue sin ningún tipo de tratamiento».

Pérez recalcó que esta situación se podría haber evitado: «no entendemos cómo se ha llegado a esta instancia. Si se hubieran aplicado los controles necesarios a medida que se iban incorporando los desechos, esto no hubiera ocurrido».

