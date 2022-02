La broma de un vecino de Cipolletti por la obra de la ciclovía que fue viral

Un vecino de Cipolletti aportó un poco de humor – y color- a la jornada gris que se vive en la región por la intensa tormenta de lluvia. Desde muy temprano una imagen de la obra de la ciclovía con un cartel de Neuquén se viralizó por las redes sociales. «Estamos trabajando, Neuquén Capital», sostiene la señalética que estaba ubicada en el boulevard de calle Alem, casi esquina Sarmiento.



Las chicanas no tardaron en llegar: «siempre fuimos bien barrio de Neuquén», «Me tiene confundida la futura ciclovía de Cipo, lo «garpa» Neuquén o «afanamos» sus carteles por falta de plata?» «Se me ocurre que puede ser porque Arco también tiene contratos con la Municipalidad de Neuquén, pero elijo creer que alguien se «choreó» el cartel en Neuquén y lo dejó como joda en Cipo. Me parece muy gracioso», fueron algunos de los posteos d en las redes sociales.



Lo cierto es que según explicó el municipio se trató de una broma de un vecino. «El cartel ya se retiró, alguien lo trajo de Neuquén y lo puso, fue eso, un chiste», explicaron desde el Ejecutivo municipal.



La obra que fue ideada durante la gestión pasada, pero que se puso en marcha en la actual, a cargo de Claudio Di Tella, comenzó con algunos reclamos de los vecinos que intentaron frenarla por una denuncia de tala de arboles.

Desde el municipio en ese momento, agosto del año pasado, explicaron que no era así. “No solo que no vamos a sacar ningún árbol, sino que tenemos planificados plantar alrededor de 200 en ese sector”, indicaron desde el Poder Ejecutivo local en ese momento.



La obra forma parte de un plan de obras públicas que tiene programado el municipio para estimular el uso transporte amigable con el medio ambiente.



El proyecto que fue planificado en 2018 por la arquitecta Sabrina Fernández, incluso ganó un premio internacional de movilidad sustentable que allanó el camino para su ejecución.

El proyecto



La propuesta tiene cinco tramos por donde se construirán las ciclovías que estarán conectadas entre sí. El tramo 1 incluirá el boulevard de la calle Alem, desde Mengelle hasta Juan Domingo Perón.

El tramo 2 irá por calle Mariano Moreno, desde Mengelle hasta Ruta 151. El tramo 3 bordeando las vías del tren desde Illia hasta calle Mariano Moreno.

El tramo 4 por calle Illia desde Ruta 151 hasta J. D. Perón y tramo 5 por el borde del canal que une Illia hasta Mariano Moreno.

Los tramos de esta primera etapa conectarán los galpones y plantas de empaque, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad de Flores, el hospital, el Polideportivo Municipal, entre otros.



El objetivo de esta iniciativa es estimular la movilidad individual facilitando la infraestructura necesaria para generar seguridad en los usuarios que quieran incorporar la bicicleta como medio de transporte.