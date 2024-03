La campaña para buscar hombres y mujeres apropiados

Adriana Metz, hermana de un varón que nació en un centro clandestino (en abril de 1.977) y le fue arrebatado por los guardias a su madre cautiva (Graciela Romero), explicó que sigue buscando porque ese hombre que hoy tiene 46 años, tiene derecho a la verdad. “Él tiene que recuperar su identidad, conocer la verdad, luego verá qué hace”, dijo.



Con el fallecimiento de su abuelo Metz en 1981 y tras la enfermedad de su abuela, Adriana fue a vivir a Mar del plata a los 14 años. Ya adulta, decidió continuar la búsqueda y lo hizo en Abuelas de Plaza de Mayo. “Ellas tenían registro de mí porque se comunicaban con mi abuela; respondían las cartas de mi abuelo que pedía por su hijo, su nuera embarazada y el bebé que había nacido en Bahia Blanca”, destacó.

Recordó que su hermano debió haber nacido en Cutral Co, el lugar que la pareja había elegido para vivir hasta que los secuestraron en diciembre de 1976. “Los que seguimos en la búsqueda, sabemos que tienen que recuperar su identidad. Son casi 300 los que buscamos y siguen apareciendo datos”.

Adriana Metz testimonió en el juicio neuquino por la responsabilidad de civiles en el plan represivo de la región durante la dictadura (foto Oscar Livera)

Recordó que las Abuelas crearon herramientas de difusión, lograron establecer un método científico de comprobación de la “abuelidad” y a pesar de que muchas de ellas no están, los que seguimos en la búsqueda sabemos que tienen que saber que no se los olvidaron, no los vendieron, ni regalaron, sino que fueron arrebatados. Con esa información pueden elegir o no acercarse, pero deben conocer lo que pasó”.

Agregó que unas 100 personas forman parte de los equipos técnicos de Abuelas y que también está el espacio de la CONADI (la Comisión Nacional por la Identidad), si tienen dudas sobre cómo hacer”.