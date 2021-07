Revelan más detalles de los secuestros en Cutral Co en el juicio «La Escuelita»

“Pretendo una sentencia que sea clara y precisa. Esto fue muy doloroso para nosotros, y si mi sobrino tuvo que andar averiguando lo que pasó, que eso quede reflejado. Mi hermano ya tiene nietos y no quiero que tengan que salir a la calle a decir que su abuelo era una buena persona”, solicitó ayer Omar Pincheira al tribunal Oral Federal de Neuquén.



Pincheira detalló cómo fue el secuestro en Cutral Co de Miguel Ángel, que continúa desaparecido. Recordó que su hermano “cumplió el martes” 68 años. También declaró Juan Carlos Maidana, hermano de Pedro, que fue llevado en vuelos clandestinos a Bahía Blanca tras el secuestro en la comarca petrolera.



Pedro Maidana tenía 19 años, y Miguel Pincheira 24. En este tramo, se juzga a 15 jefes militares por el secuestro y las torturas a las que fueron sometidos en Bahia Blanca.



Omar Pincheira tenía 17 años esa noche del 14 de junio de 1976, cuando civiles y militares se metieron en la casa de sus padres y bajo amenaza de arma, se lo llevaron a que les señalara donde vivía Miguel -a unos 100 metros- con su esposa Juana y su hijo de meses, Juan Manuel.



Dijo que tras el secuestro acompañó a su madre y su cuñada en la búsqueda, que supieron que Miguel había estado en la comisaría de Cutral Co y de ahí les indicaron que fueran a averiguar a Neuquén, pero cuando llegaron al Comando, el mayor Farías Barrera les respondió que debía “andar con sus amigos”.



Omar volvió a ver a su hermano en la U9: estaba flaco y tenía problemas de dicción como consecuencia de las torturas que había padecido tras “mucha picana”, según le dijo Miguel en unos pocos minutos de la visita en la vieja cárcel federal, antes de que ingresaran su cuñada y su madre a verlo.

Y Omar Pincheira les dijo a los jueces que su hermano quiso saber si a su esposa y a su bebé, también los habían torturado, porque los torturadores le decían que en ese lugar de muerte también estaba su familia. “Le dije que eran mentiras”, le aclaró Omar Pincheira al Tribunal.

Agregó que “nunca supimos dónde lo habían llevado” tras el secuestro en Cutral Co. Miguel fue traído de regreso a la U9, luego a “La Escuelita” de Neuquén, trasladado a la cárcel de Roca y a la de Rawson, último lugar donde se lo vio con vida en noviembre, cuando el mayor Farías Barrera lo retiró junto a otras tres personas que siguen desaparecidos: José Méndez, Javier Seminario Ramos y Orlando Cancio.

Por su parte, Juan Carlos Maidana describió que los militares aseguraron no saber nada de Pedro, después del secuestro en Cutral Co. Dijo que a pocos días de la desaparición de su hermano mayor, él fue llamado a la conscripción militar y sólo supo que Pedro -con el que se llevan dos años y medio- estaba en una cárcel de Rawson cuando le dieron la baja, casi dos años después. "Pedro estuvo 5 años detenido hasta que le dieron la libertad vigilada. Yo no podía concentrarme en estudiar" y luego explicó que en 1980 desafió las órdenes que había en su casa y se trasladó a Buenos Aires para intentar sacarlo de Rawson y llevarlo al exilio, en un tiempo en que a su hermano lo trasladaron a Devoto.

"Es muy difícil explicar cuando hay un dolor permanente que no es físico, y no se va. Se destruyó a la familia y ese peso se trasladó a las familias que fuimos generando. Esto no se puede volver a repetir, esta justicia demora una eternidad para condenar a los monstruos que tenemos acá", planteó Juan Carlos Maidana.