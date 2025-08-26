La Chilindrina fue hospitalizada y generó alarma entre sus seguidores: lo que se sabe

La salud de María Antonieta de las Nieves, la recordada actriz mexicana que dio vida a La Chilindrina, generó alarma luego de que trascendiera que habría sido hospitalizada de emergencia por un deterioro neurológico.

Alarma por la salud de La Chilindrina: “La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura”

De acuerdo con la revista TVNotas, una persona cercana a la comediante explicó que los médicos detectaron niveles bajos de sodio, lo que derivó en complicaciones físicas. A sus 78 años, la actriz mantiene el deseo de seguir sobre los escenarios, aunque su entorno advirtió señales preocupantes en su estado físico y emocional.

“La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, indicó la fuente consultada, que también relató que durante una reciente visita a Perú la artista presentó dificultades para hablar con fluidez y para tragar.

En el plano emocional, también habría mostrado cambios de ánimo. “Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada”, señalaron desde su entorno. Además, trascendió que en ocasiones la actriz se siente sola y que percibe un distanciamiento de sus hijos.

Qué dijo la familia de La Chilindrina tras su internación de emergencia

Tras su internación, María Antonieta recibió el alta y permanece en su casa bajo supervisión médica. Una enfermera la acompaña para evitar complicaciones, ya que en algunas oportunidades se despertaba y pronunciaba frases incoherentes. Actualmente, se encuentra estable y en tratamiento farmacológico.

Su hija confirmó a TVNotas que la situación está controlada: “A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”.

Cabe recordar que la actriz padece fibromialgia, un síndrome crónico que provoca dolor muscular, fatiga y problemas de sueño, aunque ella misma ha explicado en varias entrevistas que su condición se mantiene controlada.