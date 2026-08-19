«Un gasto innecesario»: Rolando Figueroa opinó del proyecto de Javier Milei para eliminar las PASO

Figueroa sostuvo que las primarias son "un gasto innecesario para el ciudadano, una ida más a votar". Foto: archivo Florencia Salto.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció este miércoles su apoyo a la eliminación de las las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), iniciativa que el Gobierno nacional busca aprobar en el Congreso.

Durante un actividad en la capital provincial, el mandatario sostuvo que las primarias son «un gasto innecesario para el ciudadano, una ida más a votar» y que respaldará «todo lo que favorezca al ciudadano».

«Nosotros vamos a defender todo lo que toque a Neuquén»

«Estamos de acuerdo con que se eliminen las PASO. Nosotros todo lo que consideramos que favorezca al ciudadano lo vamos a apoyar, como cuando consideramos que algo lo perjudica, nos oponemos», explicó Figueroa.

En esa línea, mencionó: «la Ley de Tierras estábamos en contra y nos opusimos, en la Ley de Glaciares nos abstuvimos, en la designación de Lucila Crexell votamos en contra directamente«.

Afirmó que las posturas que toma dependen del impacto de las leyes en la provincia y que «el ciudadano tiene la garantía y la seguridad que nosotros vamos a defender todo lo que toque a Neuquén«.

Reunión con Caputo y Santilli

El gobernador confirmó que su reunión con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, será a las 15 y que previamente se encontrará con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Explicó que le comentará a Santilli el programa que lanzó para ayudar a desendeudar a las familias neuquinas, mediante el cual «estamos invitando a todos los bancos de Neuquen en donde, quienes tengan deuda, puedan cancelar estas deudas con la tasa de interés UVA más 5 o bien 35% fija«.

Y agregó: «Es importante con todo esto generar un marco monetario adecuado, con lo cual también vamos a apoyar la reforma del Banco Central de la República Argentina, fundamentalmente en la imposibilidad de emitir dinero y en la imposibilidad de tener déficit».

Además, contó que trabajarán otros temas pendientes como «la compensación de deudas, a la provincia del Neuquén creemos que se le están debiendo más de 300 millones de dólares. Vamos a comenzar a a a cobrarnos esa deuda con algunos bienes«.

Detalló que avanzarán con el plan de viviendas sin finalizar en Centenario y con otros terrenos que tiene la Nación en la provincia.

Anunció también «vamos a establecer peaje en muchas rutas. Vamos a limitar la utilización por parte de los camiones, el vehículo que no va a pagar va a ser el rodado que esté patentado en la provincia de Neuquén».

Aseguró que en la provincia «estamos generando círculos virtuosos para poder combatir esta crisis, que la hemos podido tomar como una potencialidad».