Pescadores multados en Piedra del Águila: cuánto podrían pagar por los 150 kilos de trucha secuestrados

El último domingo en Piedra del Águila, tres pescadores fueron multados luego de ser descubiertos con 32 truchas en su vehículo, más del doble del cupo permitido. Según explicaron fuentes de Guardafauna a Diario RÍO NEGRO, las infracciones de este tipo pueden derivar en multas importantes, aunque el monto final depende de las faltas constatadas durante el procedimiento.

La intervención se realizó por la tarde noche, en un sector cercano a la hidroeléctrica Piedra del Águila. Según informó la Policía de Neuquén, en el hecho partició personal de la Comisaría 8ª junto con trabajadores de Guardafauna.

Pesca en Piedra del Águila: qué infracciones pueden generar multas

En el embalse de Piedra del Águila está permitido pescar hasta cinco truchas por pescador y por día, siempre que se respeten todas las condiciones establecidas por el reglamento. Es decir, no alcanza solamente con tener el permiso: también es necesario utilizar los equipos autorizados y hacerlo en el horario permitido, por ejemplo.

El operativo se realizó el último domingo por la tarde noche y terminó con tres pescadores multados.

Desde Guardafauna explicaron que incluso si una persona captura cinco ejemplares o menos, puede terminar con las truchas decomisadas si incumple alguna otra norma. Entre las infracciones habituales aparecen: la pesca noctura, utilizar más de un equipo, emplear lombriz u otro cebo prohibido y utilizar tarros con línea de fondo.

Al respecto, el Reglamento General de Pesca Deportiva Continental Patagónico determina que el permiso es personal e intransferible y que debe ser exhibido ante la autoridad de control cuando sea requerido.

Cuánto pueden pagar de multa los pescadores sancionados en Neuquén

En cuanto a los montos de las multas, fuentes de Guardafauna precisaron que, para casos como el detectado el último domingo, las sanciones mínimas actualmente se ubican entre 140.000 y 200.000 pesos.

Mientras que la sanción máxima que puede aplicarse actualmente llega a los 690.000 pesos. Según explicaron desde el organismo, el monto final depende de las infracciones constatadas y de las actuaciones administrativas.

Las infracciones más frecuentes que se detectan en el embalse de Piedra del Águila

Según las fuentes consultadas, una de las situaciones que más se repite en el embalse de Piedra del Águila es la pesca nocturna acompañada por más de un equipo y el uso de cebo o carnada. También es frecuente encontrar personas que acampan y pasan la noche en sectores del embalse.

Las fuentes también señalaron que es habitual encontrar infractores provenientes de Río Negro, especialmente de Bariloche y localidades cercanas. En cambio, indicaron que son pocos los pescadores de la zona de Neuquén detectados en infracción. Una explicación que suelen dar los involucrados ante las autoridades es que «desconocían» las reglas o que «no son del lugar».

La mayoría de los infractores son oriundos de Río Negro, aseguraron fuentes de Guardafauna. Foto: archivo.

Además, Guardafauna recordó que quienes acampan en la zona deben tener en cuenta la prohibición de hacer fuego vigente en el territorio neuquino por el decreto de emergencia ígnea. Aunque durante esta época el riesgo pueda ser menor, la restricción continúa vigente.

Desde Guardafauna también recomendaron consultar el Reglamento de Pesca Deportiva Patagónico y, especialmente, los anexos correspondientes a cada provincia. Allí se detallan las condiciones específicas para cada ambiente y las modalidades permitidas.