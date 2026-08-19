El Gobierno de Javier Milei analiza un aumento salarial para las Fuerzas Armadas y de Seguridad

El reclamo salarias de las fuerzas argentinas entró a la discusión de la mesa política que se reunión el martes en la Casa Rosada. Si bien no se precisaron detalles de lo hablado, al terminar el encuentro trascendió que el Gobierno analiza un nuevo aumento para responder a la demanda.

El incremento beneficiaría al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y también a las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales anticiparon que en los próximos días se anunciarán las medidas vinculadas a los ingresos de ambos sectores.

Por el momento, no se definió cuál será el porcentaje de aumento ni desde qué mes comenzará a aplicarse.

El planteo salarial cobró fuerza ante el deterioro de los ingresos de parte del personal uniformado. El Gobierno admitió que los haberes quedaron rezagados frente a la evolución de los precios y buscan avanzar con una mejora específica que permita recomponer al menos una porción del poder adquisitivo perdido.

El reclamo de las fuerzas armadas

Las Fuerzas Armadas reclaman un aumento salarial desde inicios de la gestión. En enero de 2024, el Gobierno postergó las últimas etapas del esquema de jerarquización salarial que se había iniciado durante la administración anterior.

Desde este momento, los militares recibieron las actualizaciones correspondientes a la Administración Pública Nacional, pero igual continuaron con los reclamos por una recomposición específica.

La última actualización formal de la escala general de haberes militares se fijó este año mediante una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Defensa. En aquel entonces se acordó nuevos valores para enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026, siguiendo los criterios salariales aplicados al resto de la administración pública.

A eso se sumó el Decreto 473/2026, por medio del cual el Ejecutivo incorporó un suplemento por título para el personal militar. La normativa establece adicionales equivalentes al 10% del haber mensual para determinados títulos de educación superior, 15% para títulos universitarios de grado y 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados, siempre que la formación sea afín a las tareas desarrolladas.

El beneficio comenzó a tener vigencia desde julio y también alcanzó, bajo condiciones específicas, a retirados y pensionados.