Reclamos por falta de pan en escuelas de Viedma: la oposición pidió informes y Educación explicó qué ocurrió

La oposición legislativa reclamó a Educación que informe por la falta de pan en escuelas de Viedma, denunciada inicialmente por el gremio docente. Desde el ministerio se aseguró que la situación fue parcial y solucionada al día siguiente.

En principio, la semana pasada, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros formalizó una presentación en la Legislatura para que la cartera educativa explique el faltante de pan en las escuelas secundarias de Viedma. El requerimiento incluyó un pedido de informe al Ministerio de Educación.

Desde el organismo indicaron que los hechos denunciados por la UnTER afectaron solo a una parte de los establecimientos de nivel medio y que fueron solucionados al día siguiente.

«Se restableció inmediatamente»

La secretaria administrativa del Ministerio, Mónica Temprano, explicó que el problema fue un caso aislado vinculado a uno de los proveedores encargados de la distribución de pan, y no a una generalidad.

«Nosotros todos los días le damos el refrigerio a 160.000 alumnos; Si hubiera algun inconveniente con la distribución en Río Negro, habría sido noticia en todos los Municipios», señaló la funcionaria.

Además remarcó que la situación alcanzó únicamente a algunas escuelas secundarias de Viedma y que el resto de los alimentos previstos para comedores y refrigerios se entregó con normalidad.

El planteo de la UnTER

El episodio había sido denunciado públicamente por la UnTER el 11 de agosto, señalando su acompañamiento a las comunidades educativas ante el reclamo de un alimento que “debería estar asegurado por el Estado”.

Miembros del gremio docente frente a una de las escuelas secundarias afectadas ante la falta de pan. Foto: gentileza.

A raíz de ello, el legislador José Berros envió un pedido de informe solicitando respuestas acerca del presupuesto destinado a refrigerios, los proveedores, y las causas que originaron la falta de pan en Viedma.

Además, se pidió realizar un relevamiento de la situación alimentaria de los estudiantes de nivel medio, incluyendo una explicación de los mecanismos de contingencia ante estas eventualidades con proveedores.

En este sentido, desde Educación señalaron que «Lo único que no hubo fue pan, el resto de los alimentos se entregó con normalidad».

Mientras el Gobierno sostiene que se trató de un episodio aislado y rápidamente resuelto, el sindicato docente plantea que el hecho expuso dificultades que terminan siendo afrontadas por las propias comunidades educativas.

Establecimientos 800 en toda la provincia.