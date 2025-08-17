La ciclogénesis llega a la Argentina esta semana: ¿qué día?, ¿afectará a Neuquén y Río Negro? 

Durante los próximos días, la Argentina enfrentará finalmente el regreso de fenómeno meteorológico conocido como ciclogénesis. El sitio Meteored explicó que este proceso estaría asociado a lluvias intensas y tormentas fuertes por lo cual se esperan días de clima totalmente inestable. Cuáles son las zonas afectadas, ¿qué pasa con Neuquén y Río Negro?.

La ciclogénesis es la formación y desarrollo de un centro de baja presión atmosférica. Este fenómeno está relacionado con cambios drásticos en la presión y el viento, provocando condiciones meteorológicas severas como lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes.

Según el sitio Meteored, las precipitaciones se irán generalizando e intensificando a partir del lunes, pero se prevé que entre el martes 19 y las primeras horas del miércoles 20 alcancen su máximo esplendor.

La zonas afectadas por la ciclogénesis: ¿afecta a Neuquén y Río Negro?

Si bien se anunció el ingreso de este fenómeno a la Argentina, el sitio especializado explicó que por el momento solo impactará en la franja central del país por lo cual no llegaría a Neuquén y Río Negro.

Las precipitaciones del lunes se irán extendiendo desde el centro del país con intensidades moderadas a localmente fuertes. En este sentido se precisó que entre el martes y el miércoles se espera que las lluvias alcancen totalmente el norte de Buenos Aires, Capital Federal, el sur de Entre Ríos, y el sur y centro de Santa Fe.

Cabe resaltar que la inestabilidad se caracterizará por el avance de aire más templado y húmedo desde el Litoral. Esto es lo que resultaría en la activación de chaparrones y tormentas aisladas.