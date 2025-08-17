Día de la Niñez en el Alto Valle: domingo de sol, alegría y ¿viento?

El Alto Valle se prepara para celebrar el Día del Niño con una jornada de contrastes climáticos que marcarán la agenda. Si bien se espera un domingo con temperaturas agradables que invitan a disfrutar de las actividades al aire libre, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) durante la noche descenderá la temperatura y, sobre todo, el viento se harán sentir con fuerza en Neuquén y Río Negro.

En Neuquén capital, Roca y Villa Regina habrá un domingo con ráfagas de viento que se sentirán durante este domingo 17, en la celebración el Día del Niño. Las temperaturas aumentarán, pero no hay que descuidarse, es necesario el abrigo.

El clima en Neuquén para este domingo: viento moderado

Neuquén capital se prepara para vivir un domingo con un marcado contraste en las condiciones climáticas entre el día y la noche. Según la AIC, la jornada estará dominada por cielos parcialmente nublados durante la mañana y la tarde, para luego volverse completamente cubiertos al anochecer.

Se espera una temperatura máxima de 17 °C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Las ráfagas de viento estarán presentes con una intensidad de hasta 29 km/h.

Con la caída del sol, las condiciones cambiarán drásticamente. El pronóstico para la noche indica un descenso considerable de la temperatura, llegando a una mínima de 4 °C. Los cielos se cubrirán por completo.

Roca: un domingo con vientos fuertes y un brusco descenso de temperatura

Roca se prepara para vivir una jornada con vientos de moderados. Según la AIC, al igual que gran parte del Alto Valle, presentará un cielo parcialmente nublados durante la jornada de este domingo.

Durante el día, la temperatura máxima alcanzará los 17 °C, ofreciendo un ambiente templado, pero con la particularidad del viento. Las ráfagas de viento aproximarán los 30 km/h.

Con la caída de la tarde y la llegada de la noche, las condiciones cambiarán drásticamente. La temperatura descenderá de forma abrupta hasta los 4 °C, por lo que será fundamental abrigarse.

Además, el viento mantendrá su dirección desde el noreste y las ráfagas se intensificarán aún más, alcanzando picos de 36 km/h.

Viento y frío en Villa Regina: el detalle

Villa Regina se prepara para enfrentar un domingo marcado por el viento y un brusco descenso de la temperatura durante la noche.

Según la AIC la temperatura máxima se ubicará en 17 °C, ofreciendo una tarde templada. Sin embargo, el protagonista será el viento, que soplará con ráfagas que alcanzarán los 34 km/h.

Con la caída de la noche, el panorama cambiará de forma significativa. La temperatura mínima se desplomará hasta los 3 °C, lo que anticipa una noche muy fría.

El viento mantendrá su dirección, pero las ráfagas se intensificarán, llegando a picos de 40 km/h.