Video | La marea sorprendió a un grupo de turistas en Las Grutas: el rescate que sirve como advertencia

Un grupo de turistas que disfrutaba del fin de semana largo en Las Grutas fue sorprendido por la marea alta. Mientras apreciaban la vista, el mar los rodeó sin que se percataran y los dejó atrapados. Vecinos de la ciudad turística fueron quienes advirtieron la situación y capturaron el momento. Afortunadamente, todos fueron rescatados a tiempo, pero esto sirvió para reavivar la advertencia sobre la importancia de la prevención en la costa.

Rodeados por el mar: piden prestar atención a los horarios de marea alta en Las Grutas

El episodio que generó algunos minutos de tensión ocurrió el sábado cerca de las 17. Según informaron en el sitio Informativo Hoy, la familia de turistas estaba en la «restinga», una formación rocosa que se encuentra en la zona intermareal, ubicada cerca de la Tercera Bajada y no logró advertir la situación a tiempo.

Los turistas estaban disfrutando el días cuando se vieron rodeados de agua y sin posibilidad de regresar a la orilla. Según testigos, la subida del mar fue tan rápida que los sorprendió, dejándolos aislados a varios metros de la costa.

Afortunadamente a pocos metros se encontraba personal de Cota Cero y al ver la situación, usaron una lancha y lograron acceder hasta el lugar para evacuar a las personas, que se encontraban en buen estado de salud, aunque asustadas por la situación.

El incidente si bien tuvo final feliz, sirvió como clara advertencia para los visitantes. Las autoridades que monitorean constantemente las condiciones del mar, insisten en la necesidad de consultar las tablas de marea que se publican en la web municipal antes de realizar caminatas en la costa o explorar zonas de rocas, especialmente durante la pleamar, cuando el nivel del agua sube de forma repentina.

Lamentablemente este tipo de situaciones son comunes en la región y puede haber mayores riesgos si no se toman los recaudos necesarios. En este sentido se recomiendan a los turistas prestar atención también a las señales de seguridad que se encuentran en la playa.