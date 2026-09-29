Matt Damon y la historia que pocos conocen: el proyecto que creó hace 20 años y llegó a 92 millones de personas

Lejos de Hollywood, Matt Damon lleva dos décadas involucrado en la lucha por el acceso al agua potable. Todo comenzó después de conocer de cerca la realidad de una comunidad de Zambia y derivó en Water.org, una organización que asegura haber alcanzado a más de 92 millones de personas.

Matt Damon atraviesa uno de los grandes momentos de su carrera cinematográfica, pero detrás de sus películas existe otra faceta que mantiene desde hace 20 años y que nació muy lejos de Hollywood.

En 2006, durante un viaje por África, el actor conoció de primera mano las dificultades que atravesaban familias de una comunidad de Zambia sin acceso adecuado a agua potable ni saneamiento. Aquella experiencia terminó convirtiéndose en el punto de partida de un proyecto que con los años alcanzaría escala internacional.

Ese mismo año, Damon creó H2O Africa Foundation, una organización destinada a generar conciencia y apoyar iniciativas vinculadas con el acceso al agua segura en África.

El viaje a Zambia que cambió a Matt Damon

La preocupación de Damon por la crisis del agua no nació como una campaña publicitaria ligada a su carrera.

Según relata la historia oficial de Water.org, durante sus viajes por distintos países el actor pudo observar las consecuencias que tiene para una familia vivir sin agua segura ni un baño en su propia casa.

En Zambia pasó tiempo con familias afectadas por esa situación y decidió involucrarse en la búsqueda de soluciones.

La problemática, además, excedía el acceso al agua: conseguirla podía implicar dedicar varias horas del día a trasladarse, un tiempo que dejaba de utilizarse para estudiar, trabajar o cuidar a la familia.

Cómo nació Water.org

El proyecto dio un salto importante algunos años después.

Damon conoció a Gary White, ingeniero especializado en agua y saneamiento que llevaba décadas trabajando sobre el problema a través de WaterPartners International.

En 2009, H2O Africa Foundation y WaterPartners unieron sus esfuerzos y dieron origen a Water.org, con Damon y White como cofundadores.

La organización desarrolló un modelo que no se limita a construir pozos o entregar fondos. Una de sus estrategias consiste en facilitar financiación y pequeños créditos para que familias puedan instalar conexiones de agua o baños en sus hogares.

La idea es que quienes ya destinan parte de sus ingresos a conseguir agua puedan utilizar esos recursos para pagar una solución permanente.

La cifra que alcanzó el proyecto 20 años después

Dos décadas después de aquella experiencia de Damon en Zambia, Water.org asegura haber ayudado a más de 92 millones de personas a acceder a agua segura o saneamiento.

Solo durante el último año, de acuerdo con las cifras publicadas por la propia organización, 9,9 millones de personas fueron alcanzadas por sus programas.

El trabajo se expandió por distintos países y convirtió aquella iniciativa inicial del actor en una estructura internacional que combina filantropía, financiación e inversión en infraestructura.

La organización también sostiene que el acceso al agua puede generar un efecto directo sobre otros aspectos de la vida cotidiana, especialmente la salud, la educación y las posibilidades económicas de las familias.

Matt Damon, más allá de Hollywood

La historia vuelve a cobrar relevancia justo cuando se cumplen 20 años de la creación de H2O Africa Foundation.

Damon nunca abandonó su carrera cinematográfica para dedicarse exclusivamente a esta causa. En cambio, utilizó su visibilidad internacional para acompañar el trabajo técnico desarrollado junto a White.

Hoy figura oficialmente como cofundador de Water.org, mientras Gary White se desempeña como CEO de la organización.

Así, mientras el público reconoce a Damon por títulos como En busca del destino, la saga Bourne o sus producciones más recientes, uno de sus proyectos de mayor alcance comenzó lejos de una pantalla de cine, durante aquel viaje a Zambia en 2006.