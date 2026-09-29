Matt Damon sorprende con su nueva película tras el éxito de La Odisea: de qué se trata

Después del fenómeno mundial de La Odisea, Matt Damon ya está trabajando en su próxima película. El actor sorprendió durante el rodaje con un particular traje de superhéroe y se puso bajo las órdenes de los directores ganadores del Oscar por Todo en todas partes al mismo tiempo.

Matt Damon no se tomó demasiado descanso después de protagonizar uno de los mayores fenómenos cinematográficos de 2026. Tras el éxito de La Odisea, de Christopher Nolan, el actor de 55 años ya se encuentra filmando su próximo proyecto y las primeras imágenes provocaron sorpresa.

Esta vez no habrá armaduras de la Antigua Grecia ni batallas épicas. Damon apareció en un set de Los Ángeles vestido con un llamativo traje rojo, blanco y amarillo, capa y casco, en una estética que inevitablemente recuerda a los Power Rangers.

La película está dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como los Daniels, responsables de Todo en todas partes al mismo tiempo, la producción que arrasó en los Oscar 2023 al conseguir siete estatuillas, incluida la de Mejor Película.

Qué se sabe de la nueva película de Matt Damon

El proyecto todavía conserva buena parte de su misterio. De manera provisoria es conocido como Thasnagar y se trataría de una aventura de ciencia ficción con elementos de coming-of-age, centrada en un grupo de estudiantes secundarios que intentan salvar al mundo.

Damon fue fotografiado durante el rodaje en Los Ángeles junto a otros intérpretes vestidos con trajes de diferentes colores y estética de superhéroes.

El propio actor ya había intentado explicar qué clase de película estaban preparando, aunque su descripción terminó generando todavía más curiosidad.

Durante una entrevista con The Dan Patrick Show, contó que los Daniels se la presentaron como una combinación de The Breakfast Club, Inception, animé y un episodio de Last Week Tonight with John Oliver que nunca llegó a emitirse.

Damon también adelantó que quienes disfrutaron de la combinación de extravagancia y emoción de Todo en todas partes al mismo tiempo probablemente encuentren algo similar en este nuevo proyecto.

Matt Damon ocupó el lugar que inicialmente iba a ser de Ryan Gosling

El papel principal no había sido pensado originalmente para Damon.

Ryan Gosling estuvo vinculado al proyecto, pero finalmente abandonó la película. En mayo, Variety informó que Damon estaba negociando para ocupar su lugar y sumarse al nuevo trabajo de Kwan y Scheinert.

El rodaje finalmente comenzó en Los Ángeles y Damon quedó al frente de la producción.

La película representa además el regreso de los Daniels a la ficción cinematográfica como dupla de directores después del extraordinario éxito de Todo en todas partes al mismo tiempo.

Matt Damon viene de conseguir un récord con La Odisea

El nuevo proyecto llega en un momento especialmente fuerte de la carrera del actor.

En La Odisea, Damon interpretó a Odiseo bajo la dirección de Christopher Nolan, acompañado por un elenco que incluyó a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron y Lupita Nyong’o, entre otras figuras.

La película se convirtió en un fenómeno de taquilla. En septiembre, Variety informó que superó a Jurassic World y pasó a ser la película más taquillera en la historia de Universal Pictures a nivel mundial, sin ajustar por inflación.

El éxito también convirtió a La Odisea en la película de mayor recaudación de la carrera de Matt Damon.

Ahora, después de encarnar a uno de los personajes fundamentales de la literatura occidental, el actor eligió un proyecto completamente diferente para su siguiente paso.

Cuándo se estrena la nueva película de Matt Damon

La película de los Daniels tiene previsto llegar a los cines el 19 de noviembre de 2027, por lo que todavía habrá que esperar para conocer su título definitivo, argumento completo y las primeras imágenes oficiales.

El elenco también incluye a figuras como Sandra Oh, Charles Melton y John Leguizamo, quien vuelve a coincidir con Damon después de La Odisea.

Mientras tanto, las imágenes del rodaje ya dejaron una certeza: el próximo Matt Damon estará muy lejos del solemne Odiseo de Christopher Nolan y volverá al cine con uno de los proyectos más particulares de su carrera.