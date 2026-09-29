Blindaje tributario hasta 2045: el Congreso extendió la estabilidad fiscal para las energías renovables

El Senando de la Nación convirtió en ley la prórroga del régimen de estabilidad fiscal para las energías renovables hasta el 31 de diciembre de 2045. La medida extiende por dos décadas adicionales la protección impositiva dispuesta originalmente en la Ley 27.191.

Aquel marco legal sancionado en 2015 preveía un beneficio de diez años cuyo vencimiento estaba fijado para el cierre de 2025, lo que abría un escenario de incertidumbre regulatoria para las inversiones del sector.

Con este nuevo aval legislativo, las garantías tributarias abarcarán tres décadas continuas. El objetivo central es dotar de previsibilidad de largo plazo a los desarrollos parque eólicos, solares, pequeñas centrales hidroeléctricas y plantas de biomasa en todo el territorio nacional.

Desde la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) valoraron de forma positiva la sanción del Congreso. La entidad remarcó que la prórroga aporta la certeza jurídica necesaria para proyectos intensivos en capital que exigen horizontes de amortización extensos.

El sector privado subrayó además que la norma no crea subsidios nuevos ni erogaciones adicionales para el Estado, sino que conserva reglas del juego estables para la atracción de financiamiento privado. Desde 2016, la actividad de generación limpia ya movilizó desembolsos por más de 11.000 millones de dólares en infraestructura eléctrica.

Dentro del articulado aprobado se incorporó también una herramienta orientada a destrabar proyectos de inversión en curso que habían quedado demorados por condicionamientos financieros o contractuales. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar la cesión a privados de contratos de abastecimiento celebrados originalmente por organismos públicos.

La extensión del esquema impositivo coincide con un momento de mayor demanda de energía limpia impulsado por la minería, los grandes usuarios industriales y la proliferación de centros de datos. En la última década, la participación de las fuentes renovables en la demanda eléctrica nacional se elevó desde menos del 2% hasta rozar el 19% del consumo total.

El capítulo de renovables quedó sancionado en el marco de un paquete energético más amplio tratado por la Cámara Alta. La iniciativa incluyó definiciones sobre el esquema de compensación en Zonas Frías, la regularización de deudas en el Mercado Eléctrico Mayorista y la modificación de criterios tributarios e hidrocarburíferos.