La desgarradora despedida de la novia del playero asesinado en Rosario: «El hombre de mis sueños»

Rosario se estremeció ante la trágica muerte de Bruno Bussanich, un joven playero de 25 años asesinado por un sicario en una estación de servicio. Su novia compartió un desgarrador mensaje: «Fuiste el hombre de mis sueños».

En un acto de total vulnerabilidad tras el hecho, la pareja de Bruno Bussanich expresó su dolor en las redes sociales. «Cuidanos desde donde quieras que estés ahora mi amor. Te vamos a extrañar mucho con Valu, pero siempre te recordaremos con amor. Algún día nos reencontraremos, por ahora es un hasta luego mi vida. Te voy a amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños», fueron las palabras con las que Jimena compartió su despedida.

Cuidanos desde donde quieras q estés ahora mi amor. Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre cn mucho amor. Algún día nos volveremos a reencontrar, por ahora es un hasta luego mi vida. Te voy amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños pic.twitter.com/WadZf93GYV — ʚ 𝐏𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐚 𝐇𝐞𝐜𝐡𝐢𝐜𝐞𝐫𝐚 ɞ 🌻 (@Blockbuster27) March 10, 2024

La joven, visiblemente afectada, describió a Bruno como un ser maravilloso, excelente persona y compañero. La pérdida deja un vacío imposible de llenar. «No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en este mundo de mierda», expresó, reflejando la impotencia que siente ante la violencia desatada en la ciudad.

“¿Cómo hago para que mi bebé entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? Que ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados. No puedo más”, se preguntó la mujer totalmente destrozada.

La víctima tenía tan solo 25 años. Trabajaba atendiendo al público en la estación de servicio Puma de Rosario, ubicada sobre calle Mendoza. Sin embargo, este sábado en el que se produjo el asesinato, estaba de turno en los surtidores.

Bruno Bussanich, padre de familia a pesar de su corta edad, dejó un hijo pequeño al que criaba junto a su pareja. En su perfil laboral, buscaba empleo como técnico electromecánico y anhelaba adquirir experiencia para desarrollarse como profesional.

«Me duele tanto el corazón, destruyeron mi familia», siguió escribiendo en redes sociales.

No puedo creer que está fue la última vez que pude besarte, que pude tocarte, que pude ver esa hermosa carita, aunque sea por última vez. Te amo mi amor, espero estés bien y descanses en paz, yo voy a cuidar de nuestro gordito y a lograr todo lo que un día quisimos juntos.❤️‍🩹 — ʚ 𝐏𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐚 𝐇𝐞𝐜𝐡𝐢𝐜𝐞𝐫𝐚 ɞ 🌻 (@Blockbuster27) March 10, 2024

El crimen, captado por cámaras de seguridad, reveló la frialdad del atacante, quien, en segundos, arrebató la vida de Bruno. Las autoridades vincularon este hecho a una serie de ataques previos en Rosario relacionados con el narcotráfico, evidenciando la complejidad de la situación en la ciudad.

La comunidad de Rosario se unió en el dolor por la pérdida de un joven trabajador y destacó la necesidad urgente de acciones para frenar la violencia que afecta a la sociedad.

En este sentido, el caso de Bussanich se suma al asesinato de los taxistas, Diego Alejandro Celentano y Héctor Raúl Figueroa, y al del chófer de trolebús, Marcos Iván Daloia.

Con información de Infobae