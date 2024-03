Acusarán a los narcos de terrorismo, anticipó Bullrich antes de viajar a Rosario

Bullrich señaló que irían a Rosario "con los medios que tenemos aunque no son muchos". (Captura)

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que viajaría a Rosario junto al ministro de Defensa, Luis Petri, para montar un operativo con las fuerzas de seguridad para controlar la calle de la ciudad. Antes, anunció que los narcos serán acusados de terrorismo.

«Generamos un nuevo régimen en las cárceles y todo esto ha generado un intento de las bandas de recuperar un negocio que hoy tienen acotado, con un mecanismo de terror nunca visto, por lo cual van a estar implicados en acciones de terrorismo, como dice el artículo 41 del Código Penal», explicó la funcionaria en declaraciones a la prensa, en la puerta de su casa.

El artículo 41 se encuentra en el capítulo «imputabilidad». Dice: «A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta:

– 1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados;

– 2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.»

“Vamos a dar a conocer los aspectos operacionales. Obvio que hay algunos que no por una cuestión lógica, pero vamos a redoblar todos los esfuerzos”, había contado en diálogo con Luis Majul, antes del viaje a Rosario.

“Es importante que tengamos total y absoluto control del territorio en la investigación, la inteligencia criminal. No podemos tener gente dando vuelta y decir que ya los tenemos. La tarea fundamental que tenemos que hacer es cercar. Controlar el territorio para que la sociedad se sienta segura”, indicó la funcionaria.

Esta mañana, en la puerta de su casa, aclaró: «vamos con toda la fuerza, con toda la decisión, con los medios que tenemos aunque no son muchos porque hemos recibido medios muy deteriorados, no tenemos autos, no tenemos helicópteros»

Antes de viajar a Rosario, Bullrich apuntó contra la oposición

Apuntó contra la oposición por no haberle otorgado al Gobierno la emergencia en materia de seguridad, en la votación del proyecto de «Ley Ómnibus» en el Congreso.

“Hoy explota Rosario y no tengo emergencia en seguridad porque el Parlamento no la votó. Yo pregunto: ¿Los parlamentarios que no la votaron se hacen cargo de que yo necesitaría tener recursos más rápido para combatir lo que está pasando y los asesinatos a mansalva?”.

“La verdad es que nosotros seguimos avanzando con o sin las herramientas”, reflexionó y agregó: “Habíamos pedido eso porque sabemos que cuando se empieza a apretar al delito, éste reacciona, sobre todo cuando lo han dejado armarse”.

A su vez, aseguró que trabaja con los ministros de seguridad de todos los distritos para enfrentar al crimen organizado y la inseguridad en las provincias: “Son tan importantes los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires o Santa Fe como los de cualquier otra parte del país”.

Asimismo, detalló que se enviarán refuerzos de diferentes fuerzas de seguridad. Mencionó a Gendarmería, Prefectura Naval y Seguridad Aeroportuaria. “También estamos bajando lanchas inteligentes para el control de la hidrovía y trabajando con la Policía Federal, en especial, en la parte de inteligencia criminal”.

De esta forma consideró que los asesinatos a los dos taxistas, al colectivero y al playero de una estación de servicio buscan amedrentar los trabajos del Gobierno, generar conmoción en la sociedad y que, como consecuencia, se “afloje” en la tarea de controlar el territorio. “El negocio criminal, al haber más control territorial, se dificulta”, indicó.

Con agencia Noticias Argentinas