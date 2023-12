La división de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Roca suma oposición: «No es el momento»

En una entrevista exclusiva de RÍO NEGRO RADIO con Aitiana Tebes, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) y la Facultad de Lenguas (Fadel), se planteó una oposición al proyecto de separación de facultades y aseguró que generó polémicas en la comunidad educativa. Entre los argumentos de la dirigente estudiantil, se detalló falta de información, la premura en los tiempos y la ausencia de debate interno. Buscan «frenar» la división. Qué dijo.

En un diálogo con el programa «Arranquemos», Aitiana Tebes, presidenta del Centro de Estudiantes de la Fadecs-Fadel, expuso su oposición desde el claustro de estudiantes que hoy conduce «El Colectivo» (La Mella + La Cámpora). Además, sostuvo que docentes y no docentes, también se sumaron al repudio hacia un proyecto de separación que fue presentado sin previo aviso ni discusión interna.

Entre los motivos que llevaron a un grupo de estudiantes, docentes y no docentes a cuestionar esta propuesta que será presentada en la Asamblea 2024, se encuentra: la falta de información.

Según Tebes, la comunidad educativa se vio sorprendida -el pasado 16 de agosto- cuando se presentó el proyecto de separación en el Consejo Superior de la Universidad, sin una comunicación previa e interna. La falta de información generó inquietud entre los miembros de la facultad, quienes, para la dirigente estudiantil, se enteraron del proyecto a través de una consejera presente en el Consejo Superior.

La presidenta del Centro de Estudiantes destacó que – hasta el 23 de agosto-, el decano, Juan Carlos Fernández, solo abordó el tema en el Diario Río Negro, proporcionando detalles. Lo que «El Colectivo» consideró un retraso en la comunicación que intensificó las tensiones y generó preguntas sobre la aplicación de la separación, por parte de la gestión.

«No se comunicaron con nosotros en ningún momento. Lo que nos pareció mal fue la falta de información y que se haya presentado este proyecto en el Consejo Superior sin haber tenido una discusión previa adentro de la comunidad de la Facultad. Ese es el motivo principal de nuestra oposición, ya que no conocemos los alcances», dijo

La premura en los tiempos también fue objeto de críticas por parte de Tebes. Detalló que, se convocó a una sesión extraordinaria en el Consejo Directivo para avalar el proyecto, y en dos días se votará en el Consejo Superior para ver si ingresa definitivamente en la lista de temas para trabajar en Asamblea 2024, que se desarrollará en marzo.

«Nos parece que los tiempos están muy a las apuradas, o sea, desde el 16 de agosto que presentaron el tema hasta el día de hoy, la verdad que no hubo una instancia para hablar con el alumnado o comunicar abiertamente con la comunidad de la FADECS toda esta separación«, completó.

Si bien reconoció que hubo intentos de diálogo por parte de la gestión, reforzó que no fueron satisfactorios. Comentó que hubo intentos de reuniones por separado con representantes de estudiantes, docentes y no docentes que generaron descontento, ya que consideraron que «el debate debería ser conjunto».

«Si hubo un intento de reunión, pero la verdad que nos pareció que que no era para nada representativa porque nos llamaron a dos representantes del estudiantado. Después, aparte llamaron para otra reunión a dos representantes organizados, a los docentes, luego a otra reunión para los no docentes. Entonces, nos parecía que si teníamos que dar un debate, lo teníamos que hacer conjuntamente, no con todos los claustros por separado«, reflexionó Tebes.

La referente de «El Colectivo», aseguró que el Centro de Estudiantes organizó asambleas interclaustro para discutir el proyecto. En la primera, Tebes detalló que hubo más de 120 personas, incluyendo estudiantes, docentes de la ciudad y del módulo de Neuquén, quienes expresaron «preocupación» ante la falta de información.

En la segunda, celebrada el 7 de septiembre, donde ya se tuvo acceso al anteproyecto, siguieron discutiendo bajo una misma sintonía y argumentó que impulsado principalmente por la carrera de abogacía.

Por último, Tebes cuestionó que «no hay necesidad de separación» en un momento político y económico delicado. Además, resaltó que las justificaciones presupuestarias no son contundentes y carecen de detalles sobre la distribución de recursos.

«Nos parece que no es el momento. Con todo el contexto nacional, donde hace un mes estábamos juntándonos para defender la universidad pública, entendemos que dividir la facultades le va a quitar peso porque vamos a estar muy complicados de presupuesto«, reiteró.

Y concluyó: «Nosotros estamos tratando de frenar el proyecto de separación de facultades. Esto lo encaramos hace un tiempo, desde que hicimos las asambleas interclaustro». De esta manera, convocaron a la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de esta tarde y el miércoles, a la sesión del Consejo Superior en Neuquén.

Escuchá a la presidenta del Centro de Estudiantes de Fadecs-Fadel, Aitiana Tebes en «Arranquemos», por RÍO NEGRO RADIO

