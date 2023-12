«La familia del montañismo está conmovida por su partida», la triste despedida a los andinistas argentinos muertos en Chile

Este lunes, tras una intensa búsqueda, las autoridades chilenas encontraron los cuerpos de los tres andinistas desaparecidos desde el jueves en el cerro Marmolejo. De a poco sus familiares y amistades comenzaron a despedirse y expresaron su pesar a través de sus redes sociales.

Raúl Espir, Sergio Berardo e Ignacio Javier Lucero eran amigos que decidieron emprender este viaje con la idea de sumar nuevas experiencias. La expedición comenzó el 22 de noviembre y descenderían ocho días después. Sin embargo, nunca pasó.

Luego de que los cuerpos fueran reconocidos por los carabineros de Chile, sus familiares y amistades comenzaron a expresar su dolor.

“La familia del montañismo está conmovida por su partida”, indicaron en diversos mensajes compartidos a través de las redes sociales.

Fernanda, la pareja de Ignacio Lucero que era instructor nacional de andinismo y guía de trekking en cordillera, señaló: «La persona más generosa, el papá más hermoso que me dio el mejor regalo. Me eligió como pareja, me quiso con mis caprichos, pero él es superhéroe de montaña”.

Lucero llevaba al menos seis expediciones, hasta que sufrió un infarto en Nepal. Al hombre lo ayudó a sanar su perro «Oro», quien lo acompañó en diversas aventuras en la montaña. «Que sigas escalando en el cielo junto a Oro. Tristeza, fuiste un gran guerrero”, dijo uno de sus amigos y otro de ellos agregó «Ahora caminas junto a Oro por las montañas de la eternidad”.

El intendente Espir que asumió su cargo en 2019 y consiguió obtener la reelección este año, con el 63% de los votos, pertenecía a la alianza Juntos por el Cambio. Recibió mensajes por parte de dirigentes de su espacio y vecinos.

“Fuiste generoso siempre. ¡Qué tipazo se llevó Dios! Siento tanto dolor, tu pueblo te llora. Muere quién es olvidado y a vos jamás te vamos a olvidar”, escribió una exalumna y vecina.

En ese sentido, un amigo del funcionario posteó una foto de la expedición y expresó: “El destino quiso que partieras hacia otros mundos. Solo desear paz”.

Por su parte, Patricia, la hermana del escribano Sergio Berardo, expresó «así te voy a recordar con esa sonrisa y alegría, que solo un ser infinitamente noble, sencillo, transparente, generoso, puede transmitir” y agregó «No tengo dudas que ya estás disfrutando del cielo y la felicidad eterna de un Dios que te recibió con los brazos abiertos. Tengo la certeza que un día nos encontraremos. Te voy a extrañar, te amo con el alma”.

Las autoridades informaron que dado a las malas condicones climáticas, debieron suspender el rescate de los cuerpos. Según indicaron «los cuerpos podrían ser retirados recién el miércoles».

Con información de TN