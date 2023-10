La historia del deporte barrial impresa en los muros de Roca

Los murales no son solo obras artísticas, sino que reflejan el pulso ciudadano y comunitario de la zona en donde se encuentran. Se trata de una experiencia colectiva, en la que participan no solo artistas, sino también los vecinos y vecinas de cada lugar. Con esta idea en mente es que en la ciudad de Roca se dio inicio a un novedoso proyecto que unió al deporte y al arte.

La Ruta de los Murales Deportivos -barriales, comunitarios y sociales- es una iniciativa creada por el licenciado en actividad física y deporte, Lucas Guevara, y que cuenta con la colaboración del reconocido artista visual, comunicador, historietista y muralista, Marcelo “Chelo” Candia.

Se enmarca dentro de un proyecto madre que se denominó “Circuito abierto del deporte y las rutas deportivas”, el cual tiene como meta recuperar la historia y analizar la situación actual de las distintas instituciones deportivas de la ciudad.

El circuito es un trabajo que se impulsó hace dos años y que hasta el día de hoy, Guevara lleva adelante con la intención de recuperar el sentido de “las escuelitas deportivas”.

Explicó que su investigación nace de un interés personal, por el cual después de numerosas llamadas se fue transformando para no solo pensar en un simple relevamiento de infraestructura de estos lugares, sino también en un relevamiento que luego pueda “generar un espacio de encuentro, reflexión para recuperar esas instituciones en su máximo esplendor ya que no solo se dedican a lo deportivo, sino también al acompañamiento de las infancias y adolescencias en apoyo escolar a dar lugar a los vecinos como espacio de reunión, entre muchas otras cosas más”.

Chelo Candía se unió al proyecto cuando Lucas lo contactó para idear la Ruta de los Murales. Foto: Andres Maripe

Pero Lucas expresó que a toda esa investigación en pos de recuperar la historia de las escuelitas y su sentido, le faltaba “algo” y fue así que pensó en poder expresarla a través del arte. “Los murales eran la ‘coma’ que me estaba faltando en este proyecto, no quería que solo nos cuenten la historia quienes fundaron las instituciones sino también quienes forman parte de ellas como las pibas y pibes”, señaló y por este motivo no dudó en contactar a “Chelo” Candia por su gran trabajo como muralista.

La Ruta de los Murales es una propuesta artística deportiva sin fines de lucro, independiente y comunitaria que no se basa en la construcción de un nuevo movimiento artístico sino más bien en la tarea de emplear el arte mural como una práctica estético política donde no solo se contemple como si fuera decorativa, sino que “encarne todo las representaciones del deporte y las personas que formaron parte del proceso de construcción de cada institución”, sostuvo Guevara.

El encuentro

Lucas Guevara y Chelo Candia se conocieron a principio de este año, así el artista conoció el proyecto y comenzaron a idear juntos la ruta y los murales con la impronta comunitaria. “Chelo” explicó que no dudó en sumarse a la iniciativa porque notó en ella el compromiso social con el que Guevara lo realizaba, además porque también se describió como una persona a la que siempre le llamó la atención del trabajo casi “invisibilizado” de las escuelitas deportivas, sobre todo para quienes no forman parte del deporte en los barrios.

“Me pareció interesante unir el deporte, el trabajo comunitario barrial y social que hacen estas escuelas, con el arte público”, indicó el artista y agregó que se optó por el arte muralista por considerar que es la mejor opción para relatar una historia.

“En este caso ofrecemos la oportunidad de que la escuela nos cuente su historia. Buscamos mostrar el inicio, el pasado, el presente y el futuro”, indicó y contó que llevar a cabo el primer mural que le daría inicio al recorrido, fue de alguna forma gratificante. El primero fue el del club Pueblo Viejo-Las Peques, el cual se ubica en barrio las 60 Viviendas, donde el artista se reunió con las integrantes para idear el boceto del dibujo que quedaría impreso en los muros del barrio.

“Lo que tiene de lindo el mural es que uno se va y este queda siguiendo su trabajo de comunicar, de dar un mensaje positivo, de unión, alegría y da color”, sostuvo y agregó que además esta iniciativa logró que el club tome mayor visibilización dentro del barrio.

“En el mural dibujamos un escudo y muchos vecinos que llegaban nos decían que no sabían como se llamaba la escuela. Ellos veían a las chicas jugar y a la entrenadora, pero recién ahora conocen el nombre”.

En el club Pueblo Viejo- Las Peques comenzó la Ruta de los Murales. Foto: Andres Maripe

Como artista tenemos que dar más que solo agarrar un pincel y pintar un nombre bonito. No se trata de solo eso, tenemos que ir al lugar, charlar con los protagonistas, ver qué quieren contar y pintarlo todos juntos Chelo Candía, artista visual, comunicador, historietista y muralista

Si bien ya se culminó el primer mural, el objetivo es poder continuar con la ruta. Guevara detalló que ya se entabló dialogo con otros clubes donde se hizo un relevamiento de datos con los referentes, por lo cual esperan que los próximos murales se den en Barrio Nuevo, Barrio Norte y Fiske Menuco.

«El recorrido que hago es primero hacer el relevamiento de las instituciones por barrio, escribir cual es su historia contado primero por los referentes y luego reflejarla en los muros ya con la voz de todos los protagonistas», concluyó.

Pueblo Viejo-Las Peques: un de los pocos clubs femeninos en Roca

El club deportivo barrial Pueblo Viejo-Las Peques, es uno de los pocos lugares deportivos femeninos que hay en Roca. Si bien no están cerradas a la posibilidad de que en un futuro se vuelva mixto, pero lo cierto es que por el momento se compone por niñas de todas las edades que practican principalmente, fútbol.

El mismo se ubica en el barrio 60 Viviendas en calles Viedma y Bahamas, y es coordinado por su creadora y entrenadora Macarena Muñoz. En sus inicios comenzó con tan solo seis nenas que se fueron acercando por su interés en el fútbol, actualmente son más de 40 las niñas de 6 a 15 años que forman parte del club y quienes a su vez, fueron las protagonistas de realizar el mural junto a “Chelo” Candia.

Las niñas del club realizaron el mural junto a Chelo Candía. foto: Andres Maripe

Lucas comentó que iniciaron con el club Las Peques porque fue una de las primeras instituciones con las empezó el relevamiento de datos para contar su historia. Además porque durante la investigación que realizó en 22 instituciones de distintos barrios de la ciudad, se encontró con que solo siete de ellos promueven el fútbol femenino y por ello para él esta escuelita debía formar parte de la ruta deportiva.

El club de Las Peques fue creado por Macarena Muñoz, quien a sus nueve años había encontrado la pasión por el fútbol pero en una sociedad que todavía no aceptaba la imagen de una mujer o niña con una pelota.

Con todas esas limitaciones, Macarena supo que al crecer debía hacer algo para ayudar a todas las infancias femeninas que querían dedicarse al fútbol para que puedan participar en torneos y otras competencias que son mayormente masculinas. Pero también Macarena aprovecha a enseñar y educar a través del deporte, inculcándole a cada una de sus alumnas a valorizarse como deportistas y a no dejar de lado sus estudios en las escuelas para agradecer el esfuerzo que sus padres hacen para que el club siga manteniéndose en pie.