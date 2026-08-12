La incansable lucha de una agrupación que impulsó un Centro Oncológico en Chos Malal

Detrás de cada tratamiento oncológico en el norte neuquino hay una historia de resistencia que va más allá de la propia enfermedad. Para un vecino o vecina de Chos Malal, Andacollo, Huinganco, Barrancas o Las Ovejas, recibir quimioterapia significó históricamente someterse a viajes de más de 800 kilómetros de ida y vuelta hasta Neuquén capital. Hoy, esa realidad comienza a cambiar.

Fue la organización Por ti, Por Mi, Por Todos, la que escuchó y acompañó las vivencias de los pacientes desde el 2019. «El grupo surgió a partir de la preocupación de los pacientes y sus familiares», contó Patricia Domínguez, integrante de la asociación. «Los tratamientos generalmente se hacen en el día entonces la gente iba a Neuquén, recibía la quimio y se volvía con todo el dolor y la descompostura. Es un proceso muy traumático tanto para el paciente como para la familia», relató.

Así se fue sumando más gente que pedía por un centro oncológico. «Eran personas de distintas zonas del norte. Se empezaron a hacer bicicleteadas y actividades para visibilizar la situación«, contó la referente. El grupo no solo representa a Chos Malal sino que cada pueblo del interior tiene a su referente participando activamente, desde Andacollo y Huinganco hasta Los Guañacos, Buta Ranquil y más. Es por esto que los pedidos a las autoridades comenzaron a ser expresos: Chos Malal necesitaba un centro oncológico

Aunque la llegada de la pandemia en 2020 impuso un paréntesis forzado, la organización volvió a articularse con fuerza en 2021 y ese empuje rindió sus primeros frutos a mediados de 2022 con la creación de la Unidad de Gestión Oncológica del Norte Neuquino (UGONN) en Chos Malal.

Antes de esta unidad, la atención local era fragmentaria: los pacientes dependían exclusivamente de sus especialistas en la capital provincial y solo acudían a las guardias locales ante emergencias o dolores agudos.

La UGONN cambió la dinámica al sumar médicos, personal de enfermería, provisión de medicación, controles previos e itinerancia mensual de oncólogos. Esto evitó viajes en vano, como recorrer 800 kilómetros solo para enterarse de que, por defensas bajas, no se podía realizar la sesión, e incorporó la atención en cuidados paliativos.

Pese al avance que representó la UGONN, el pedido de fondo de la comunidad siempre fue más contundente: que las sesiones de quimioterapia se puedan aplicar de manera directa en Chos Malal.

Hoy, esa realidad comienza a tomar forma tras el anuncio del Gobierno provincial sobre la construcción del Centro Oncológico del Norte Neuquino, ya que potenciará el trabajo de la actual Unidad de Gestión Oncológica (UGONN) con infraestructura propia, equipamiento y atención local de quimioterapia.

Mientras avanzan las gestiones institucionales, la tarea de «Por Ti, Por Mí, Por Todos» continúa en el terreno cotidiano. Con referentes integrados en cada rincón del departamento Minas y municipios vecinos, la agrupación sostiene un voluntariado activo: acompañan a las familias, gestionan pelucas, orientan en trámites y articulan una cadena solidaria de medicamentos cuando hay demoras.

«Para nosotros es muy satisfactorio porque era lo que estábamos pidiendo. Es un avance positivo en esta lucha. Pero vamos a seguir insistiendo para que esto no caiga ni se aplace en el tiempo«, aclaró Domínguez. «Esto salió del pedido de la comunidad, de la gente de todos nuestros pueblos que realmente sufre la enfermedad. Cuanto más seamos en esta lucha, más cosas se van a conseguir«, concluyó.