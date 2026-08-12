Quién era el hombre que fue hallado muerto en una chanchería de Neuquén: llevaba un mes desaparecido

Llevaba un mes desaparecido y su cuerpo fue encontrado en predio destinado a la cría de cerdos en la localidad de Senillosa. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén logró un avance clave en la causa que investigaba la desaparición de un hombre de 46 años, del que no se tenían rastros desde el 8 de julio.

Fue la Policía confirmó que el cadáver encontrado en Senillosa el pasado 3 de agosto correspondía a Mario Andrés Forquera. Por el hecho por el cual ya hay tres personas demoradas que serán imputadas este miércoles.

Como publicó anteriormente este medio, pese a que el estado del cuerpo complicó las tareas iniciales, un peritaje dactiloscópico confirmó la identidad del hombre buscado.

Además, los estudios histopatológicos complementarios a la autopsia arrojaron certezas sobre el hecho: la víctima sufrió un acto criminal, aunque los peritos forenses aún trabajan para precisar el mecanismo exacto que le causó la muerte.

Siete allanamientos y tres detenidos entre Neuquén y Senillosa: cómo fue el operativo

Con las evidencias sobre la mesa y la confirmación del crimen, la fiscalía solicitó una batería de procedimientos urgentes al juez de garantías de turno. Las fuerzas policiales ejecutaron siete allanamientos simultáneos en diversos domicilios de Neuquén Capital y Senillosa.

Durante los operativos cayeron tres hombres de 38, 39 y 45 años, quienes quedaron inmediatamente incomunicados y a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Los pasos clave de la investigación: