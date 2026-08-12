Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 13 de agosto en Neuquén
La interrupción será para realizar trabajos de seguridad afectados por actos de vandalismo. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 13 de agosto.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 13 de agosto
CALF indicó que el corte programado para este sábado será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|8:30 a 13:30
|Barrio Toma Norte
|Reposición de elementos de seguridad afectados por actos de vandalismo y adecuación de infraestructura para fortalecer la red de distribución.
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