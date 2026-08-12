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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 13 de agosto en Neuquén

La interrupción será para realizar trabajos de seguridad afectados por actos de vandalismo. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 13 de agosto.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 13 de agosto

CALF indicó que el corte programado para este sábado será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8:30 a 13:30Barrio Toma NorteReposición de elementos de seguridad afectados por actos de vandalismo y adecuación de infraestructura para fortalecer la red de distribución.


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Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 13 de agosto.

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