El secreto de Sabrina Rojas para un look Casual Chic impecable

Para eventos de día, los outfits que equilibran elegancia y comodidad suelen ser los más elegidos. Una de las figuras que se ha consolidado como una referente indiscutida de este estilo es Sabrina Rojas. Su apuesta de estilo reafirma una fórmula que nunca falla: la combinación entre la sastrería clásica y el denim relajado es la clave para un look Casual Chic.

El secreto de Sabrina para lograr estilismos que funcionan tanto de día como de noche reside en mezclar códigos de vestimenta opuestos sin perder la elegancia. Para esto, la sastrería se convierte en la protagonista. Ya sea en un blazer blanco, un modelo oversize o un saco en tonos neutros, la clave está en llevar prendas estructuradas como pieza central.

Un truco recurrente en la modelo es dejar al descubierto el escote acompañando la prenda con tops lenceros sutiles, aportando un toque sensual sin caer en excesos.

Para contrarrestar la formalidad del blazer, los jeans holgados, tipo wide leg, rectos o con desgastes estratégicos, son el aliado indiscutido. Aportan frescura y transforman un look rígido en una apuesta de moda urbana y moderna.

El éxito de este dueto de prendas radica en las proporciones y la adaptación a cada ocasión. Un blazer de hombros definidos y cintura marcada con la caída relajada del jean crea una silueta estilizada. La modelo completa el look con accesorios minimalistas.

Claves para sumar esta tendencia a tu vestidor

Un blazer comodín: apostá por cortes clásicos en tonos neutros (blanco, beige, negro o gris) que permitan múltiples combinaciones.

Jeans de buen calce: Los modelos de tiro alto y pierna ancha equilibran la figura y aportan comodidad.

Accesorios minimalistas: Toques dorados o plateados delicados para no recargar el conjunto.