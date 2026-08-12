¿La inteligencia artificial revisará las resoluciones judiciales? La nueva herramienta de Río Negro

La inteligencia artificial ya entra a la Justicia de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

El Poder Judicial de Río Negro incorporó una librería de prompts para el uso de herramientas de inteligencia artificial, una plataforma que busca facilitar el acceso a instrucciones previamente elaboradas y validadas para distintas tareas vinculadas con la actividad judicial.

La herramienta está disponible a través de la Intranet del Poder Judicial y, en esta primera etapa, reúne opciones relacionadas con lenguaje claro, perspectiva de género y análisis de la fundamentación de proyectos de resoluciones judiciales.

Un prompt es la consigna que una persona proporciona a un sistema de inteligencia artificial para indicarle qué tarea debe realizar, bajo qué condiciones y con qué formato debe presentar la respuesta.

Una herramienta construida con equipos judiciales

Los prompts fueron desarrollados por el Área de Informatización de la Gestión Judicial, en conjunto con equipos especializados en cada temática, además de jueces, juezas y auxiliares de distintas áreas del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El objetivo fue reunir criterios técnicos y necesidades concretas de uso antes de incorporar cada instrucción a la librería. De esta manera, la plataforma concentra en un único espacio un trabajo que, de otro modo, cada usuario debería realizar desde cero.

La herramienta no ejecuta las consultas de inteligencia artificial ni reemplaza a los asistentes de IA. Su función es preparar las instrucciones para que luego la persona usuaria las copie y utilice en la plataforma de inteligencia artificial que prefiera.

Para utilizarla, se puede seleccionar uno de los prompts disponibles e incorporar el texto sobre el que se necesita trabajar. El contenido puede pegarse directamente o cargarse mediante un documento, como un archivo PDF. En este último caso, el sistema extrae el contenido y lo incorpora a las instrucciones.

A partir de esos datos, la librería construye el prompt final. Para ello integra el rol asignado al asistente, las pautas de trabajo, las restricciones, los ejemplos, el formato esperado para la respuesta y el texto que debe ser analizado.

Antes de utilizarlo, la persona puede revisar el contenido generado y luego copiarlo al portapapeles para trasladarlo al asistente de inteligencia artificial que utilice.

Lenguaje claro, género y resoluciones judiciales

Entre las opciones disponibles se encuentra un prompt de lenguaje claro, elaborado a partir de las pautas establecidas en el manual de estilo para documentos del Poder Judicial.

Esta herramienta permite analizar aspectos vinculados con la redacción y propone alternativas destinadas a mejorar la claridad de los textos. También existe una variante basada en las reglas de lenguaje claro de la Corte Suprema.

La librería incorpora además un prompt de perspectiva de género, diseñado para asistir en la revisión y el fortalecimiento de la argumentación desde ese enfoque.

Otra de las herramientas está destinada al análisis de la fundamentación de proyectos de resoluciones judiciales. En este caso, contempla distintos tipos de resoluciones y adapta las pautas de revisión de acuerdo con la opción seleccionada.

Desde el Poder Judicial remarcaron que estas herramientas no tienen como finalidad revisar, validar o sustituir la decisión jurisdiccional adoptada por una magistrada o un magistrado.

Las observaciones y sugerencias producidas por los asistentes de inteligencia artificial deben ser consideradas como insumos para revisar la argumentación y no como una evaluación sobre el acierto, la conveniencia o la corrección de una decisión.

La definición del contenido de una resolución y su validación corresponden exclusivamente a la magistrada o al magistrado interviniente en ejercicio de su función.

Ejemplos y evaluación de los prompts

Cada sección de la librería cuenta también con ejemplos que permiten conocer previamente qué tipo de respuestas ofrecieron distintos modelos de inteligencia artificial ante una misma consigna.

Además, la plataforma incorpora una opción para que las personas usuarias puedan indicar si el prompt les resultó útil y enviar sugerencias para mejorar la herramienta.

El acceso está destinado a las personas usuarias de Puma que cuenten con roles de Jefatura de Despacho, Secretaría o Jueza/Juez.

La incorporación de esta librería apunta así a ordenar y facilitar el uso de inteligencia artificial dentro del Poder Judicial, a partir de instrucciones previamente elaboradas y sometidas a instancias de revisión y prueba.

En todos los casos, la utilización de los resultados requiere revisión y validación profesional. Las respuestas pueden variar de acuerdo con el modelo de inteligencia artificial seleccionado, sus capacidades y el nivel de razonamiento disponible en cada plataforma.