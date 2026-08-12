Messi puso en duda su continuidad como futbolista tras la muerte de su padre: «No sé cómo seguir»

El pasado sábado, Lionel Messi sufrió la dolorosa partida de su padre Jorge, que falleció a los 68 años de edad tras luchar contra una enfermedad. Tras conocerse la noticia, la Pulga viajó hacia al país para estar con su familia y sus seres queridos.

Hace instantes, el astro argentino publicó una carta en sus redes sociales donde expresó todas sus emociones tras este doloroso suceso y puso en duda su continuidad en el futbol.

«Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Quería ganarla para llevártela y mostrarte alguna nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos«.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final.

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí… 🥺

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa. ❤️»

Luego de compartir este posteo en sus redes sociales, Messi agradeció todo el apoyo que está recibiendo en estos momentos: «Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá.

Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad».

Este posteo toma por sorpresa a todo el mundo del futbol y los fanáticos de la Pulga, que quieren seguir disfrutando de su futbol mucho tiempo más. Messi tiene contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028, aunque al final de cada temporada tiene la opción de terminar su vínculo contractual con el club estadounidense.

Además, hay grandes dudas si volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina. En pleno Mundial, el capitán albiceleste aseguró que sería su última Copa del Mundo, pero se espera que este año tenga un partido despedida en el país, si es que decide terminar su carrera con la celeste y blanca.