Trágico choque en la Ruta 250: murió un hombre tras ser atropellado por una camioneta cerca de Conesa

La Ruta Nacional 250 quedó marcada por un trágico hecho que dejó como resultado un muerto. La víctima fatal era un trabajador temporario que estaba caminando por la banquina junto a sus compañeros, cuando fue atropellado por una camioneta.

La Fiscalía tomó intervención en el caso e imputó al conductor en la causa que se investiga, en principio, como homicidio culposo, según informaron fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO.

Tragedia en la Ruta 250: lo que se sabe del choque

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 107 de la Ruta 250, en jurisdicción de Conesa. De acuerdo a la información recabada, el impacto ocurrió cuando una camioneta Fiat Strada que circulaba por la banquina en sentido Viedma-Conesa atropelló a un grupo de trabajadores que caminaba por el mismo sector y en la misma dirección.

Como resultado del fuerte impacto, uno de los trabajadores resultó con lesiones que le provocaron la muerte casi en el acto y hubo una segunda persona que tuvo que ser trasladado al hospital local por sus heridas. Hasta el momento permanece internado, pero no correría riesgo de vida. Los otros integrantes del grupo lograron salir ilesos.

En la causa intervienen la fiscal Paula Rodríguez Frandsen y el Gabinete de Criminalística, quienes trabajan en el relevamiento de pruebas para la pericia accidentológica que permitirá esclarecer los motivos por los cuales el conductor transitaba por la banquina.

Por su parte, se supo que el grupo de trabajadores caminaba por ese sector debido a que el vehículo en el que se trasladaban se averió a mitad de camino, por lo que debieron continuar a pie.

El conductor de la camioneta quedó imputado en la causa que, en principio, fue caratulada como homicidio culposo. Desde la Fiscalía confirmaron que ya tomaron declaraciones a los testigos y sobrevivientes del siniestro, y que además mantuvieron contacto con la familia de la víctima fatal.