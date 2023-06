La Liga de Gobernadores se reúne para analizar estrategia electoral: día clave para definir candidaturas

En un encuentro clave, los gobernadores del Frente de Todos se reúnen en Buenos Aires con el objetivo de analizar la estrategia electoral para las próximas elecciones de 2023. La reunión, que se adelantó para este miércoles 7 de junio, se llevará a cabo en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En el encuentro, los mandatarios provinciales discutirán el papel que desempeñarán en la fórmula presidencial y buscarán consensuar una sugerencia para los líderes del espacio político oficialista.

La cumbre estaba originalmente programada para el 12 de junio, pero se adelantó debido a la urgencia de definir estrategias de cara al cierre de listas, previsto para el 24 de junio. Algunos gobernadores, como Jorge Capitanich de Chaco, no podrán asistir en persona debido a las elecciones primarias en sus provincias, pero podrían participar a través de videoconferencia.

«Yo no voy a participar en forma presencial porque tengo elecciones primarias en mi provincia -el domingo 18- y no me voy a mover de Chaco. Quizás participe por Zoom», señaló Capitanich.

El objetivo principal de la reunión será debatir y discutir las elecciones entre los gobernadores del Frente de Todos para presentar una conclusión al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y Sergio Massa. Los jefes provinciales buscan tomar decisiones que beneficien a todo el país y no solo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como enfatizó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

De esta manera, al CFI están convocados los miembros de La Liga, los gobernadores peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Mariano Arcioni (Chubut); y los miembros del FDT: Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

Arabela Carreras estuvo invitada, pero desistió de ir a la reunión. Este encuentro se suma a otros encuentros realizados por los mandatarios en Buenos Aires para discutir el futuro del país.