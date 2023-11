La otra brecha salarial: una gran encuesta en EE.UU. alerta que las personas con discapacidad ganan menos que sus pares

Las personas con discapacidad enfrentan numerosas barreras en todo el mundo. Una de ellas es la dificultad de conseguir empleo. Pero, incluso cuando lo logran, el salario puede no ser justo. En distintas partes del mundo, la brecha salarial también está presente entre trabajadores con y sin discapacidad. Y una gran encuesta entre trabajadores estadounidenses lo confirma.

El estudio publicado en la revista Nature Human Behaviour recabó datos de 704.013 personas con doctorados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El resultado fue que en este grupo las personas con discapacidad ganan, en promedio, 10.580 dólares menos por año (siempre considerando a quienes trabajan en el área en la que se formaron).

Para quienes se abocan a actividades académicas la brecha es aún mayor: asciende a 14.360 dólares anuales.

«Estos datos son un llamado de atención. Es casi irresponsable que no tengamos más investigación disciplinaria en este sentido, que no hagamos este tipo de preguntas, que no sea transparente para la gente y que aun así resulte una sorpresa», señaló Jay Dolmage investigador de los derechos de las personas con discapacidad en la Universidad de Waterloo, Canadá, a Nature.

Los investigadores también alertaron que en el sector hay una subrepresentación de las personas con discapacidad en puestos jerárquicos, lo que en parte responde a la falta de herramientas para avanzar en su carrera profesional.

La brecha salarial entre quienes tienen y quienes no tienen una discapacidad es un fenómeno documentado también en otros países. Por ejemplo, en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2021, una persona con discapacidad cobra de media 21.544,2 euros por año contra los 26.030 euros que gana en el mismo período un trabajador sin discapacidad (es decir, cobra un 17,3 % menos). En México, en tanto, las personas con discapacidad tienen salarios 6,6 % más bajos que sus pares sin discapacidad.

