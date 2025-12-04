La película de la Regata del Río Negro vuelve a ver la luz hoy: el documental que celebra 50 años de historia

Después del estreno en Viedma el 15 de noviembre, el documental se vuelve a proyectar. Esta vez es en Roca, en el Auditorio del Diario. Fotos: Pablo Leguizamon

Historias nacidas del agua, tejidas en el río, resguardadas en la memoria profunda de una Regata que nunca dejó de avanzar.

Hoy a las 19:30, ese río vuelve a hablar. A murmurar sus verdades y a develar sus secretos. Diario Río Negro presenta “Una historia escrita en el agua”, 50 años de la Regata más larga del mundo, el documental que atraviesa medio siglo de pasiones, desafíos y camaradería.

La cita es hoy en el Auditorio del diario (9 de Julio 733) y la entrada es libre y gratuita.

“Una historia escrita en el agua”: el documental que celebra los 50 años de la Regata del Río Negro

Durante cinco décadas, la Regata del Río Negro no sólo ha sido una competencia de canotaje única y especial. Es un escenario vivo donde los sueños compartidos —cargados de épica, esfuerzo y pasión— se fueron transmitiendo a través de generaciones hasta transformarla en leyenda.

Será la segunda presentación de este trabajo audiovisual, el primero en la historia de la Regata y también del Diario Río Negro, después del estreno que tuvo lugar en Viedma, el pasado 15 de noviembre en el Centro Municipal de Cultura de esa ciudad.

Aquel día confluyeron personajes históricos que hicieron grande a esta competencia, y que esta película volvió a unir décadas después, como el emotivo encuentro que tuvieron Oscar Roza, el primer ganador de la prueba en 1965, y Alberto López Kruuse, uno de los creadores de la Regata.

Por el momento, la película sólo podrá verse en cada una de las proyecciones que Diario Río Negro irá dando a conocer. El próximo 8 de enero se larga la edición dorada de la Regata y la idea es hacer una muestra itinerante por buena parte de las ciudades cabeceras afectadas al recorrido de la prueba.

Julián Salinas, el campeón 2025, y Cecilia Collueque en el estreno. Fotos: Pablo Leguizamon

Este film reúne las voces, los ojos y los recuerdos de quienes hicieron del río un hogar, un puente, un camino inevitable trazado en el agua. Es el retrato íntimo de una épica colectiva entre dos provincias que va más allá de la competitividad.

Porque la Regata es mucho más que una carrera: es la simbiosis perfecta entre el deporte, la historia y el río, elemento primordial que es el principio y el final de la leyenda.