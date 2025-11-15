Llegó el día en que la Regata del Río Negro se hizo documental

Cincuenta años después, el río vuelve a convocar a los suyos. A los que le rinden y rindieron tributo. Los que lo veneran, lo transitan y también lo desafían.

Los hijos de estas aguas esta vez se unen bajo una propuesta, un homenaje, un reconocimiento necesario y merecido donde hay tres protagonistas principales e indisolubles que una vez se juntaron para darle forma a una aventura, y no se separaron jamás. El río, la Regata y los palistas. La tríada fundamental que le ha dado vida a la prueba de canotaje más larga del mundo y que hoy será honrada.



Esta tarde desde las 14 en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, se entrena “Una historia escrita en el agua”, el documental producido por el Diario Río Negro, cuyo desafío fue condensar los 50 años de la Regata en un trabajo audiovisual de 72 minutos.

La idea de contar la historia de esta travesía única en el mundo, donde el trabajo fue mucho más que una recopilación de imágenes, entrevistas o material de archivo. El fin del largometraje fue captar el alma de una carrera, que más allá del resultado deportivo, tiene como objetivos medir la pasión, el sacrificio y la camaradería.



En el Centro Cultural de esta ciudad, un edificio emblemático de la capital rionegrina donde en todos los rincones se respira arte, literatura y tradición, funciona a pleno este fin de semana la 15° Feria del Libro. Dentro del programa de actividades se mete el estreno de este documental, que será visto por los palistas de ayer, de hoy y de siempre. En definitiva, los verdaderos protagonistas de todo lo que ha rodeado a esta emblemática prueba a lo largo de su existencia.



Es medio siglo de historias escritas en el agua, de entrega y sacrificios en el río que supieron vencer distancias, vientos y silencios que sólo regala la naturaleza en su estado más puro. Estos palistas pueden decir sin temor a equivocarse que nadie conoce el río mejor que ellos, porque son ellos los que van por dónde casi nadie va.



La fiesta de los 50 años de la Regata comienza hoy con la proyección de este documental y continuará entre el 8 al 18 de enero de 2026, cuando el río vuelva a ser testigo de esta aventura que esta vez será dorada. Serán diez días de pura intensidad, con nueve etapas que unirá dos provincias, Neuquén y Río Negro, como ha marcado la historia de la Regata desde siempre.

Falta poco tiempo para lanzarse otra vez al agua. Hoy es hora de acomodarse en la butaca y disfrutar de la película de la Regata, la película de todos aquellos que amamos y veneramos este río.