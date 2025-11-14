“Una historia escrita en el agua”, la Regata hecha película

Toda la belleza del río Negro como protagonista y testigo de una prueba emblemática que se transformó en leyenda. “Una historia escrita en el agua” cuenta cómo es vivir la aventura de la Regata. FOTO: ANDRES MARIPE

Durante medio siglo, el río ha sido más que una corriente que atraviesa la tierra a la que le da un nombre: fue también escenario, testigo y protagonista de una de las gestas deportivas más emocionantes del país y del mundo. La Regata Internacional del Río Negro llega a su edición dorada y contar su historia en un documental fue una travesía tan desafiante como la propia competencia.



Mañana, Diario Río Negro estrenará “Una historia escrita en el agua”, 50 años de la Regata más larga del mundo, un largometraje que busca capturar la esencia íntima de una prueba de canotaje única y especial. El documental, más que una recopilación de datos o testimonios, es una inmersión en la memoria viva de una aventura que se mide en pasión, esfuerzo y camaradería.

La película recorre las voces y los recuerdos de quienes dieron forma a esta epopeya: los palistas que enfrentan el río cada verano, los organizadores que la hacen posible y la gente que, desde las orillas, transforma cada llegada en una fiesta. Etapa tras etapa, la Regata convierte a cada ciudad ribereña en un punto de encuentro y satisfacción para cada uno de los competidores, porque entienden que Viedma, la tierra prometida de la travesía, está cada vez más cerca.



El trabajo audiovisual no pretende condensar toda la historia de la Regata en 72 minutos, que es lo que dura la pieza, sino que la intención es mostrar los matices que hacen diferente a esta prueba. Los pilares básicos sobre los que está elaborado el documental son el río Negro, único y colosal, la Regata, como símbolo de deportividad y camaradería, y los palistas, que son el alma de todo esto.

“Alguien tiene que correrla para que alguien la organice. Por eso hay que tener un respeto enorme para todos aquellos que se sentaron en un bote, vivieron y sufrieron la Regata. Ellos son los verdaderos héroes de nuestro río”, sostiene Marcelo Barra, presidente del Club Náutico La Ribera, organizador de la prueba.



Martín Mozzicafreddo, ganador de 15 ediciones de la Regata, en su chacra de Luis Beltrán.

El rodaje del documental comenzó en noviembre del año pasado cuando se prestaron al lente de Alejandro Carnevale los creadores de la Regata: Alberto López Kruuse y Oscar Sanguinetti, quienes rememoraron con todo detalle cómo fue la génesis de una prueba de canotaje que se convertiría en leyenda.

Durante el mes de enero, el rodaje continuó a lo largo de toda la edición 49° de la Regata, desde Plottier hasta Viedma. En febrero, fuimos a buscar a aquellos palistas y fieles colaboradores que construyeron el mito como Oscar Roza, Juan de la Cruz Labrín o el recordado Jesús Coco Coronel, que alcanzó a dejarnos sus enseñanzas antes de emprender su viaje eterno.



Alberto López Kruuse y Oscar Sanguinetti, durante el rodaje en Viedma.

En la casa convertida en museo de Coco, en Neuquén, se terminó de filmar este documental, que finalmente verá la luz mañana en el Centro Municipal de Cultura, siendo parte de la 15° Feria del Libro que se estará desarrollando este fin de semana en Viedma.



Las locaciones fueron en todos los escenarios naturales por los que pasa habitualmente la Regata. Desde las costas del Limay a la altura de Plottier y Neuquén, pasando por la Isla Jordán de Cipolletti, el Náutico de Roca, la Isla 58 de Regina, los balnearios de Choele Choel, Luis Beltrán y Pomona en el Valle Medio, el Balneario de Conesa, la playa de San Javier y todos los campos a la vera de la Ruta 250, donde la Regata suele hacer base cuando sale de su zona de confort, hasta llegar a la Comarca Viedma – Patagones.



Julián Salinas y Juan Ignacio Cáceres se prestan al documental, en la Isla 58 de Villa Regina.

El documental fue producido por el Diario Río Negro, con guión de Ezequiel Epifanio y dirección general de Roberto Chacha Echegoyenberri. Tiene música original y las piezas fueron compuestas por Pablo Joubert, encargado también del trabajo de post producción de sonido. El documental tomó vida después de que Ken Robinson se hizo cargo de la corrección de color, mientras que la animación es de Sebastián Alves Da Rocha.



“Una historia escrita en el agua” es un homenaje a cincuenta años de sueños compartidos, de historias que flotan y regresan con el agua. El documental, el primero con producción integral de Diario Río Negro en toda su centenaria historia, intenta traducir en imágenes el pulso de un río que no solo es el vínculo necesario para la prueba, sino que también transmite emociones, legados y tradiciones.

Este documental no busca explicar una competencia, sino contar una pasión que desde 1965 ha unido generaciones, clubes, provincias y países.

Porque la Regata no es sólo una carrera. Es un rito, una promesa, un desafío… En definitiva, es una historia escrita en el agua.